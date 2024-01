Anzeige Brock Purdy hat es durch ein unnachahmliches Comeback in den Super Bowl geschafft. Dennoch gibt es noch immer Zweifel an der Kompetenz von "Mr. Irrelevant". Was soll er denn noch tun? Von Kai Esser "Wenn es einen Grund gibt, warum die San Francisco 49ers nicht den Super Bowl gewinnen, dann ist es Brock Purdy." Zu dieser Aussage ließ sich "FOX"-Journalist Nick Wright hinreißen. Wobei "hinreißen" nur bedingt stimmt, steht er doch noch immer zu dieser Aussage. Auf X, ehemals Twitter, reihen sich viele User in den Reigen der Purdy-Zweifler ein. "Das gleiche würde passieren, wenn man Zach Wilson ein Super-Team gegeben hätte", heißt es unter anderem: "Man gewinnt nun einmal, wenn die halbe Offense aus All-Pros besteht." Das alles schrieben beziehungsweise sagten Leute, nachdem Brock Purdy sein zweites Comeback in Folge in den Playoffs geschafft hatte. Es sind Narrative wie diese, die die Debatte um den Spielmacher der 49ers haben unsachlich werden lassen. Dabei fragt man sich: Was soll er denn noch tun, um es diesen Leuten zu beweisen? Purdy ist ein Top-Quarterback!

Anzeige

Purdys Comebacks: Das letzte Puzzleteil Sicher, weder gegen die Green Bay Packers noch gegen die Detroit Lions machte er in seinen beiden Playoff-Partien in dieser Saison ein gutes Spiel in der ersten Halbzeit. Was wie Wasser auf die Mühlen der Kritiker und Hater klingt, ist aber eigentlich genau das Gegenteil. Denn Purdy, bis dato noch ohne echten Comeback-Sieg, legte jeweils den fünften Gang ein und drehte das Spiel noch. Natürlich nicht alleine, aber mit jeweils überragenden Leistungen. Gegen die Packers im Schlussviertel, gegen die Lions in der gesamten zweiten Halbzeit. Vor allem die Zahlen beeindrucken. Nach der Pause brachte er 13 seiner 16 Pässe für 174 Yards an. Dazu kommen noch 52 Yards auf dem Boden (exklusive Kneeldowns), jeder seiner Scrambles endete in einem First Down. Insbesondere jene Scrambles zeigten eine neue, bisher eher unbekannte Facette in seinem Spiel. Mit 144 Rushing Yards in der Regular Season ist er nicht gerade dafür bekannt, viel unterwegs zu sein. Eine Facette, die mitentscheidend für den Sieg war.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

NFL Draft 2024: Die aktuelle Draft Order der ersten Runde

Während die beiden Super-Bowl-Teilnehmer nun feststehen, denkt der große Rest der NFL-Teams bereits an den kommenden Draft. Die große Frage wird sein: Traden die Chicago Bears im zweiten Jahr in Folge ihren Nummer-1-Pick weg? ran zeigt die aktuelle Pick-Reihenfolge in der ersten Runde. (Quelle: Tankathon, Stand: 29. Januar 2024) © 2023 Getty Images Pick 32: San Francisco 49ers

Aktuelle Bilanz: 12-5

Strength of Schedule: .509 © USA TODAY Network Pick 31: Kansas City Chiefs

Aktuelle Bilanz: 11-6

Strength of Schedule: .481 © USA TODAY Network Pick 30: Baltimore Ravens

Aktuelle Bilanz: 13-4

Strength of Schedule: .543 © 2023 Getty Images Pick 29: Detroit Lions

Aktuelle Bilanz: 12-5

Strength of Schedule: .481 © UPI Photo Pick 28: Buffalo Bills

Aktuelle Bilanz: 11-6

Strength of Schedule: .471 © Inpho Photography Pick 27: Arizona Cardinals (von Houston Texans)

Aktuelle Bilanz (Houston Texans): 10-7

Strength of Schedule: .474 © 2023 Getty Images Pick 26: Tampa Bay Buccaneers

Aktuelle Bilanz: 9-8

Strength of Schedule: .481 © ZUMA Wire Pick 25: Green Bay Packers

Aktuelle Bilanz: 9-8

Strength of Schedule: .474 © 2023 Getty Images Pick 24: Dallas Cowboys

Aktuelle Bilanz: 12-5

Strength of Schedule: .446 © 2023 Getty Images Pick 23: Houston Texans (von Cleveland Browns)

Aktuelle Bilanz (Cleveland Browns): 11-6

Strength of Schedule: .536 © 2023 Getty Images Pick 22: Philadelphia Eagles

Aktuelle Bilanz: 11-6

Strength of Schedule: .481 © ZUMA Wire Pick 21: Miami Dolphins

Aktuelle Bilanz: 11-6

Strength of Schedule: .450 © 2023 Getty Images Pick 20: Pittsburgh Steelers

Aktuelle Bilanz: 10-7

Strength of Schedule: .540 © 2023 Getty Images Pick 19: Los Angeles Rams

Aktuelle Bilanz: 10-7

Strength of Schedule: .529 © 2023 Getty Images Pick 18: Cincinnati Bengals

Aktuelle Bilanz: 9-8

Strength of Schedule: .574 © 2023 Getty Images Pick 17: Jacksonville Jaguars

Aktuelle Bilanz: 9-8

Strength of Schedule: .533 © 2023 Getty Images Pick 16: Seattle Seahawks

Aktuelle Bilanz: 9-8

Strength of Schedule: .512 © USA TODAY Network Pick 15: Indianapolis Colts

Aktuelle Bilanz: 9-8

Strength of Schedule: .491 © 2023 Getty Images Pick 14: New Orleans Saints

Aktuelle Bilanz: 9-8

Strength of Schedule: .433 © USA TODAY Network Pick 13: Las Vegas Raiders

Aktuelle Bilanz: 8-9

Strength of Schedule: .488 © Icon Sportswire Pick 12: Denver Broncos

Aktuelle Bilanz: 8-9

Strength of Schedule: .488 © USA TODAY Network Pick 11: Minnesota Vikings

Aktuelle Bilanz: 7-10

Strength of Schedule: .509 © USA TODAY Network Pick 10: New York Jets

Aktuelle Bilanz: 7-10

Strength of Schedule: .502 © 2023 Getty Images Pick 9: Chicago Bears

Aktuelle Bilanz: 7-10

Strength of Schedule: .464 © USA TODAY Network Pick 8: Atlanta Falcons

Aktuelle Bilanz: 7-10

Strength of Schedule: .429 © Icon Sportswire Pick 7: Tennessee Titans

Aktuelle Bilanz: 6-11

Strength of Schedule: .522 © 2023 Getty Images Pick 6: New York Giants

Aktuelle Bilanz: 6-11

Strength of Schedule: .512 © IMAGO/USA TODAY Network Pick 5: Los Angeles Chargers

Aktuelle Bilanz: 5-12

Strength of Schedule: .529 © 2023 Getty Images Pick 4: Arizona Cardinals

Aktuelle Bilanz: 4-13

Strength of Schedule: .561 © USA TODAY Network Pick 3: New England Patriots

Aktuelle Bilanz: 4-13

Strength of Schedule: .522 © Rene Schulz Pick 2: Washington Commanders

Aktuelle Bilanz: 4-13

Strength of Schedule: .512 © Icon Sportswire Pick 1: Chicago Bears (von Carolina Panthers)

Aktuelle Bilanz (Carolina Panthers): 2-15

Strength of Schedule: .522 © 2023 Getty Images

Vorwurf an Brock Purdy: "Mit so einem Team könnte das jeder" Dabei ist es fast schon egal, ob der erst 24-Jährige Comeback-Siege holt wie in den vergangenen beiden Wochen oder ob er seine Gegner von Anfang bis zum Ende dominiert. Vor allem ein Satz fällt immer wieder: "Mit einem Team, das gespickt ist mit Superstars, könnte das ja eigentlich jeder", so der Tenor meistens. Freilich, die 49ers sind individuell das wahrscheinlich am besten besetzte Team der NFL. Nicht umsonst wurden sieben Spieler ins First oder Second Team All-Pro gewählt. Ist es aber so einfach? Von den Dallas Cowboys wurden gar neun Spieler ins All-Pro Team gewählt. Dennoch verloren sie bereits ihr erstes Playoff-Spiel sang-, klang- und chancenlos gegen die Green Bay Packers. Warum steht Dak Prescott nicht regelmäßig im Super Bowl, wenn es scheinbar mit guten Spielern um sich herum so einfach ist? Die Position Quarterback definiert sich eben nicht nur durch Armstärke und Athletik, sondern mindestens genau so sehr durch Willensstärke, Umsicht und Gewinnermentalität. Den Vergleich mit einem anderen Quarterback, der erst in der siebten Runde ausgewählt wurde und diese Attribute vorlebte, sparen wir uns an dieser Stelle. Die Statistik, dass Purdy 24 seiner 30 ersten Spiele gewann, auch.

Anzeige