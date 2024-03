Anzeige

Die San Francisco 49ers wollen den Vertrag mit Receiver Brandon Aiyuk verlängern. Vor allem finanziell wird das aber kein einfaches Unterfangen.

John Lynch, General Manager der San Francisco 49ers, hat in der zurückliegenden Woche Gerüchte um einen Wechsel von Brandon Aiyuk zurückgewiesen und klargestellt, dass die Franchise "aktiv" mit dem Wide Receiver spricht, um einen langfristigen Vertrag auszuhandeln.

Nun hat sich Aiyuk selbst zu Wort gemeldet und im "Nightcap"-Podcast seine Meinung geäußert. "Ich versuche zu bekommen, was ich verdiene", erklärte der 26-Jährige.

"Ich habe das Gefühl, dass ich in dieser Football-Saison herausgefunden habe, wer ich als Mensch und als Spieler bin, was ich der Umkleidekabine bringe, was ich für die Organisation bringe. Einfach den Wert, den ich habe, wenn ich das Gebäude betrete“, so Aiyuk weiter.

Und weiter: "Die Leute werden mir folgen, weil ich es richtig gemacht habe, seit ich in diesem Gebäude bin. Vom ersten Tag an, an dem ich hineingegangen bin, bis zum heutigen Tag. Ich habe es auf die richtige Art und Weise getan."