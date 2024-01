Anzeige

Hat eine höhere Macht Lamar Jackson vor einer schweren Verletzung bewahrt? Das lässt zumindest ein augenzwinkernder Twitter-Post von "NFL Memes" vermuten, der sich die Pleiten der San Francisco 49ers und die Folgen für die Quarterbacks der Gegner genauer angeschaut hat. Und eben einen legendären Safety gegen Jackson.

Direkt mal vorneweg: So ganz ernst gemeint sind die nachfolgenden Absätze nicht. Aber die Faktenlage ist doch kurios genug, um sie euch nicht vorzuenthalten.

Beginnen wir bei den San Francisco 49ers, die in der Nacht von Sonntag auf Montag im NFC Championship Game auf die Detroit Lions treffen werden (ab 0:30 Uhr im Liveticker auf ran.de und in der ran-App).

Während der Regular Season verlor die Mannschaft von Head Coach Kyle Shanahan insgesamt fünf Partien. In drei dieser Pleiten erzielte sie 17 Punkte - in Woche 6 gegen die Cleveland Browns (17:19), in Woche 7 gegen die Minnesota Vikings (17:22) und in Woche 8 gegen die Cincinnati Bengals (17:31).

Daran ist jetzt erstmal nichts weiter kurios. Die Augen reiben kann man sich erst beim Blick auf die Quarterbacks dieser Teams, die vor Beginn der laufenden Saison den Posten als Starter innehatten. Namentlich: Deshaun Watson (Browns), Kirk Cousins (Vikings) und Joe Burrow (Bengals).

Denn alle drei erlitten im Jahr 2023 so schwere Verletzungen, dass die Saison für sie beendet war. Watson an der Schulter, Cousins an der Achillessehne und Burrow am Handgelenk.

Während Ersterer die Partie gegen die 49ers schon nicht mehr bestritt, da er sich in Woche 6 verletzte, spielten die anderen beiden noch gegen San Francisco. Im Nachgang ereilte sie das Saisonaus, was auch bei Watson erst mehrere Wochen nach dem Duell mit den 49ers verkündet wurde.