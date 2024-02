In der NFC ließen die Detroit Lions ihre Leid-erprobten Fans lange von einer Super-Bowl-Teilnahme träumen. Das Team um den Deutsch-Amerikaner Amon-Ra St. Brown musste sich im NFC Championship Game allerdings den San Francisco 49ers mit 31:34 geschlagen geben.

Nach einer aufregenden Regular Season boten die NFL-Playoffs noch mehr Drama. In der AFC konnte sich letztlich Titelverteidiger Kansas City Chiefs durchsetzen. Im AFC Championship Game schlugen sie den #1 Seed Baltimore Ravens mit 17:10.

Die 105. Saison der National Football League biegt auf die Zielgeraden ein. Der letzte und vielleicht spektakulärste Akt steht noch aus: der Super Bowl 2024 in Las Vegas.

Super Bowl 2024: Pre-Game Show - Welche Stars treten heute vor dem Spiel auf?

Die NFL hat am Donnerstag (18. Januar) offiziell verkündet, welche Künstler vor dem Super Bowl auftreten werden.

Vor dem Spiel wird es eine große Pre Game Show geben, bei der Sängerin Gwen Stefani Headliner ist, anschließend folgen noch ein paar weitere Auftritte.

Country-Sängerin Reba McEntire wird die US-amerikanische Hymne singen. "America The Beautiful" wird von Post Malone performt, "Lift Every Voice and Sing" von RnB- und Soul-Sängerin Andra Day.