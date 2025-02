Außerdem war auch der "Beef" zwischen Lamar und seinem Branchenkollegen Drake ein großes Thema. Nachdem Lamar seinen Drake-Disstrack in der Halftime Show erst anteaserte, aber nicht spielte, lief "Not Like Us" dann doch noch.

Laut US-Medienberichten hatten Williams und Drake Mitte der 2010er-Jahre eine kurze Beziehung. Drake schien die Trennung damals nicht allzu gut verkraftet zu haben. In seinem 2022 erschienenen Hit "Middle of the Ocean" teilte er mächtig gegen Williams und deren Ehemann Alexis Ohanian aus. Drake bezeichnete Ohanian als "Groupie".

Doch damit nicht genug: Ausgerechnet bei diesem Song tauchte plötzlich Serena Williams auf der Bühne auf. Die einstige Star-Tennisspielerin tanzte zu "Not Like Us" - und es gibt auch einen Grund für den überraschenden Auftritt.

Das Offensichtlichste wurde bereits angesprochen. Lamar ließ in seine Performance den Disstrack "Not Like Us" einfließen, ein klarer Affront gegen seinen Erzfeind.

Williams' Auftritt ist also als eine Rache anzusehen. Doch der Ex-Tennisstar war nicht der einzige Ex-Partner von Drake, der auf der Bühne war.

Auch die R&B-Sängerin SZA performte gemeinsam mit Lamar in der Halftime Show. Die 35-Jährige hatte in der Vergangenheit Drake ebenfalls gedatet und nannte ihren einstigen Lover in einem Interview einst "so kindisch".

Dass Lamar bei seiner Performance auch sie auf die Bühne nahm, spricht eine deutliche Sprache. Doch auch Lamar selbst setzte ein deutliches und vor allem sichtbares Zeichen.

An seinem Hals trug er eine große Kette, an der ein kleingeschriebenes "a" hing. Das ist eine Referenz an die bekannte Songzeile aus "Not Like Us", in der es heißt: "Tryna strike a chord an it's probably a minor."

"A minor" heißt übersetzt "eine/n Minderjährige/n". Lamar spielt in seinem Disstrack, der ihm unter anderem fünf Grammys einbrachte, mehrmals darauf an. Gleichzeitig steht "a minor" auch für eine Tonart.

Schon früh in der Performance spielte Lamar mit dem Publikum. Er teaserte den Song sogar erst an und sagte: "Ich will ihren Lieblings-Song spielen, aber ihr wisst, dass sie es lieben, mich zu verklagen." Drake hatte Lamar und das gemeinsame Label in der Vergangenheit bereits wegen des Songs verklagt.

Am Ende spielte er ihn doch und riskiert somit eine weitere Klage. Als er während der Show Drake sogar persönlich ansprach, lachte Lamar provozierend in die Fernsehkamera. Eine Szene, die nur im TV, nicht aber im Stadion zu sehen war.