"Schaut euch mal Patrick Mahomes an, er hat wahrscheinlich eine Gehirnerschütterung durch den Hit von Jalen Carter erlitten", schrieb ein User. Zu lesen war auch: "Mahomes ist nicht in Ordnung. Jemand muss ihn auf eine Gehirnerschütterung überprüfen. Denn er sieht das Feld überhaupt nicht."

Sonderlich viel brachte Patrick Mahomes nicht zustande, bis der Super Bowl 59 faktisch zugunsten der Philadelphia Eagles entschieden war. Früh unterliefen dem Superstar der Kansas City Chiefs beim 22:40 in New Orleans zwei Interceptions, auch ansonsten fand er durch die Luft lange Zeit kaum einmal einen Mitspieler.

Das Wichtigste in Kürze

Der Quarterback selbst ließ im Nachgang der Partie nichts in diese Richtung fallen. Stattdessen gab er sich selbstkritisch und verwies darauf, dass seine beiden Interceptions jeweils zu Touchdowns der Eagles führten – die erste sogar per Pick Six.

"Deshalb habe ich einen größeren Anteil an dieser Niederlage als an vielleicht allen anderen Niederlagen meiner Karriere", betonte Mahomes: "Denn ich habe uns in eine schlechte Lage gebracht."

Selbst die drei späten Touchdowns würden nicht darüber hinwegtäuschen können: "Da hatte ich irgendwie schon das Momentum für unser gesamtes Team verloren und deshalb muss ich besser werden, wenn es nicht in unsere Richtung läuft."