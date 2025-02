Das Mahomes dies nicht tat, lag allerdings auch an seinen Bodyguards, der Offensive Line. 16-mal hatten Philadelphias Pass Rusher solch einen Druck auf Mahomes ausgeübt, dass sie in der Statistik als Quarterback Pressure eingingen, acht davon bereits Mitte des zweiten Viertels.

Egal, was der in dem Moment noch amtierende NFL -Champion mit seinen Offensivbemühungen versuchte, die Eagles hatten die passende Antwort. Auf der anderen defensiven Seite zermürbten Phillys andauernde Angriffswellen die Abwehr.

Am Ende standen sechs Sacks zu Buche. So oft war Mahomes noch nie in seinen acht Jahren NFL in einem Spiel zu Boden gebracht worden. Aus dem Sack resultierte ein Fumble, aus dem immensen Druck zwei Interceptions.

Ähnliche Jagdszenen hatte Mahomes zuletzt im Super Bowl 2020 gegen Tom Bradys Tampa Bay Buccaneers über sich ergehen lassen müssen. Damals waren es am Ende nur zwei Sacks, das Endergebnis von 9:31 aber ähnlich deutlich.