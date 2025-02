Medial wird schon von einem möglichen "Three Peat" gesprochen, sollten die Kansas City Chiefs zum dritten Mal in Folge den Super Bowl gewinnen. Doch der Name ist patentiert und könnte bei Verwendung kosten.

von Mike Stiefelhagen

Die NFL steht für Ausgeglichenheit. Daher das Draft-System und der Cap Space.

Juckt die Kansas City Chiefs herzlich wenig. Denn beim Super Bowl 2025 in New Orleans (am Sonntag im ran-Liveticker) könnten sie bereits das dritte Mal in Folge triumphieren, sollten sie die Philadelphia Eagles schlagen. Das wäre historisch einmalig.

Daran angelehnt sprechen viele schon vom möglichen "Three Peat". Also ein Wortspiel aus dem Begriff "Repeat" und "Three".

Der Kniff: wer diese Phrase nutzen möchte, wird zur Kasse gebeten. Der Begriff "Three Peat" ist schon lange geschützt. Doch es besteht Hoffnung.