Super Bowl-Leak? Wilde Theorie kursiert im Netz über Matchup-Vorhersage

Und in Zeiten in denen es ja inoffiziell ein " NFL Skript " geben soll, welches alles vorhersagt, was in der Saison passieren wird, gilt es für viele als mehr als offensichtlich, dass auch diese Theorie zutrifft.

Die NFL veröffentlicht in jedem Jahr ein neus Logo für den Super Bowl. Dabei hat das auserkorene Symbol auch immer eine andere Farbgebung.

Super Bowl-Theorie: Farben deuten auf Ansetzung hin

Das Logo des Super Bowl LVI in 2022 trug als Farbe rot-orange und gelb. Das Match-Up hieß: Cincinnati Bengals gegen die Los Angeles Rams. Die Logos der Teams matchen also das Logo des Super Bowl LVI.

So weit, so gut. Aber auch in 2023 waren die Farben identisch. Beim Super Bowl LVII spielten die Philadelphia Eagles gegen die Kansas City Chiefs. Das Logo trug die Farben grün-türkis und rot. Auch das passte.

In 2024 schimmern auf dem Super Bowl LVIII-Emblem die Farben lila und rot. So postete bereits der "NFL Memes"-Account am 8. November diese von Fans verbreitete Theorie.