Die Parade von Super-Bowl-Sieger Kansas City Chiefs endet in einem Chaos. Drei Täter hatten nach Angaben der Polizei von Kansas City am Mittwochabend (Ortszeit) in der Nähe des Parkplatzes des Bahnhofs Union Station das Feuer eröffnet, kurz nachdem der Super-Bowl-Sieger zu den Anhängern gesprochen hatte.

Mittwoch, 14.2., 23:45 Uhr: US-Präsident Biden äußert sich

Acht Monate vor der Präsidentschaftswahl in den USA heizt der Vorfall die Sicherheitsdebatte in den USA weiter an, US-Präsident Joe Biden reagierte geschockt und rief seine Landsleute dazu auf, die Verabschiedung einer Waffenreform zu unterstützen. Am Mittwochabend hat sich Biden geäußert.

"Der Super Bowl ist das verbindendste Ereignis in Amerika", sagte er. "Nichts bringt uns mehr zusammen. Und die Feier eines Super-Bowl-Sieges ist ein Moment, der dem Siegerteam und seinen Anhängern eine Freude bereitet, die ihresgleichen sucht. Dass sich diese Freude heute in Kansas City in eine Tragödie verwandelt hat, ist ein tiefer Einschnitt in die amerikanische Seele. Die heutigen Ereignisse sollten uns bewegen, schockieren, beschämen und zum Handeln zwingen.

Worauf warten wir noch? Was müssen wir noch sehen? Wie viele Familien müssen noch auseinandergerissen werden? Es ist Zeit zu handeln. Dazu stehe ich. Und ich bitte das Land, mit mir zu stehen. Verschaffen Sie Ihrer Stimme im Kongress Gehör, damit wir endlich handeln, um Angriffswaffen zu verbieten, Magazine mit hoher Kapazität einzuschränken, Hintergrundkontrollen zu verstärken und Waffen aus den Händen derer zu halten, die sie nicht besitzen oder mit ihnen umgehen dürfen."