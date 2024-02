Diese Lektion musste nach dem Sieg der Kansas City Chiefs gegen die San Francisco 49ers in Super Bowl auch Quarterback-Legende Troy Aikman am eigenen Leibe erfahren.

Zu Beginn der Karriere von Star-Quarterback Patrick Mahomes ließ sich NFL-Legende Troy Aikman zu einer großspurigen Aussage hinreißen, die den Hall of Famer nach dem Sieg der Kansas City Chiefs in Super Bowl 58 nun einholte.

In dem Beitrag hieß es: "Patrick Mahomes hat 36 Prozent der Karriere-Touchdowns von Troy Aikman geworfen, in etwa 8 Prozent der Spiele."

Im September 2019 - zur Zeit des einsetzenden Aufstiegs von Chiefs-Superstar Patrick Mahomes in der NFL - sah Aikman einen Beitrag auf "X" (damals noch Twitter), und fühlte sich dazu verpflichtet, diesen zu kommentieren.

Der heute 57-Jährige antwortete vor über vier Jahren: "Sagt mir Bescheid, wenn er 33 Prozent meiner Super Bowl-Titel erreicht hat." Diese Aussagen sind innerhalb weniger Jahre wirklich schlecht gealtert.

Seit Sonntagnacht hat Mahomes im Alter von gerade einmal 28 Jahren mit drei Stück genau so viele Super Bowl-Titel gewonnen wie Aikman in seiner gesamten Hall of Fame-Karriere.