In der NFC ließen die Detroit Lions ihre leiderprobten Fans lange von einer Super-Bowl-Teilnahme träumen. Das Team um den Deutsch-Amerikaner Amon-Ra St. Brown musste sich im NFC Championship Game allerdings den San Francisco 49ers mit 31:34 geschlagen geben.

Nach einer aufregenden Regular Season boten die NFL-Playoffs noch mehr Drama. In der AFC konnte sich letztlich Titelverteidiger Kansas City Chiefs durchsetzen. Im AFC Championship Game schlugen sie den First Seed Baltimore Ravens mit 17:10.

Die 105. Saison der National Football League biegt auf die Zielgerade ein. Der letzte und vielleicht spektakulärste Akt steht noch aus: der Super Bowl 2024 in Las Vegas.

Mit den San Francisco 49ers und den Kansas City Chiefs stehen die beiden Teams für den Super Bowl in Las Vegas fest. Alle News und Gerüchte rund um den Super Bowl LVIII gibt es hier im Ticker.

Der Super Bowl wird in den USA nicht nur bei "CBS" zu sehen sein, sondern auch beim Kindersender "Nickelodeon". Und dieser hält für seine Zuschauer etwas ganz Besonderes bereit.

Update, 30. Januar, 18:00 Uhr: Trikotfarben für den Super Bowl bekannt gegeben.

Zwölf Tage vor dem großen Showdown wurden die Trikotfarben für den Super Bowl bekannt gegeben. Laut NFL-Insider Adam Schefter werden die Kansas City Chiefs in Rot spielen und die San Francisco 49ers in Weiß spielen - also genauso wie 2020. Damals konnten sich die Kansas City Chiefs durchsetzen.

Für alle mit ausgeprägtem Sinn für Aberglaube: In jedem Super Bowl hatte eine Mannschaft ein weißes Jersey an. Bei 37 von bisher 57 Endspielen konnte sich die weiß-tragende Mannschaft durchsetzen. Wenn das mal kein Hoffnungsschimmer für die 49ers ist.

Auch im letzten Jahr konnten sich die Chiefs, die damals weiß trugen, gegen die Philadelphia Eagles durchsetzen.