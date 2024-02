Anzeige Christian McCaffrey wird bei der MVP-Auszeichnung trotz seiner herausragenden Saison verschmäht. Während die Teamkollegen herausstellen, wie wichtig er für das Team ist, interessiert den Running Back wenig. Vom Super Bowl berichten Dominik Kaiser, Christian Koch und Rainer Nachtwey "Jetzt mal ehrlich, bist du ein hoch entwickelter Football-Roboter? Dann blinzle einmal mit Deinen Augen, wenn Deine Antwort 'Ja' ist." Die Frage von Peyton Manning sorgt in der Übertragung des Monday Night Games des 15. Spieltags zwischen den Philadelphia Eagles und Seattle Seahawks für große Erheiterung bei Peytons Bruder Eli und Gast Christian McCaffrey. Dazu werden Bilder eingespielt, in denen an seinem Helm mit Schraubenziehern gearbeitet wird, während er ihn trägt. Die Frage Peyton Mannings kommt nicht von ungefähr. Denn was McCaffrey in dieser Saison für die San Francisco 49ers abgeliefert und wie er sie in den Super Bowl gegen die Kansas City Chiefs am Sonntag ab 0:30 Uhr im Liveticker auf ran.de und in der ran-App getragen hat, wirken teils unmenschlich. "Christian McCaffrey ist der beste Footballspieler, den ich in meinem Leben gesehen habe. Es gibt wirklich nichts auf dem Feld, das er nicht kann", sagt Teamkollege Kyle Juczszyk im Gespräch mit ran.

McCaffrey mit beeindruckenden Zahlen Wenn es einer wissen muss, dann Juszczyk. Der Fullback blockt in gewissen Spielzügen für "Run CMC" vor, verhilft ihm so zu mehr Raumgewinn. Die Zahlen die McCaffrey auf den Rasen zaubert – allen voran in den Playoffs – sind beeindruckend. 2 Spiele, 4 Touchdowns. Und nicht irgendwelche. Beim Comeback-Sieg gegen die Green Bay Packers waren es die Touchdowns zur zwischenzeitlichen 14:13-Führung und die Punkte zum 24:21-Endstand 67 Sekunden vor Schluss. Im Championship Game der NFC gegen die Detroit Lions war er für das 7:14 und den Ausgleich zum 24:24 verantwortlich, der nach dem dritten Score in Folge den Lions das Genick brach. "Er kann zwischen den Tackles laufen, er kann außerhalb der Tackles laufen" schwärmt Juszczyk von seinem Teamkollegen, "und wenn er ein Receiver wäre, wäre ein All Pro Wide Receiver."

Christian McCaffrey ist "das komplette Paket" McCaffrey vereint wie von Juszczyk angesprochen Running Back und Wide Receiver in einem – und macht ihn zum absoluten Workhorse. Gegen die Packers erzielt er in 17 Läufen 98 Yards, zudem wird er mit 12 Mal so oft von Quarterback Brock Purdy angeworfen wie kein anderer im Team, fängt den Mal dabei 7 Mal und erzielt weitere 30 Yards. Eine Woche später im Championship Game dann ein ähnliches Bild: 90 Rushing Yards, 42 Receiving Yards, 20 Carries, 4 Pässe. "Christian ist einer der vielseitigsten Running Backs, mit denen ich zu tun hatte", sagt 49ers-Assitant-Head-Coach Anthony Lynn im Interview mit ran. Und Juszczyk führt noch weitere Attribute hinzu. Er sorgt nicht nur selbst für Yards, er verhilft auch den anderen zu Raumgewinn und Purdy zu mehr Ruhe in der Pocket. "Er kann Blitze aufnehmen, er sieht das Feld wie ein Quarterback. Er ist das komplette Paket", sagt Juszczyk. "Er ist ein unglaublicher Zugewinn für unsere Offense", macht der Fullback klar, wie wertvoll der Running Back für die 49ers ist.

McCaffrey bei der MVP Wahl verschmäht Wertvoll? Valuable? Da ist doch was. Denn von den Journalisten wird er offenbar nicht als "valuable" genug gesehen. Zwar nominieren die ausgewählten Pressevertreter McCaffrey zur Auswahl um den MVP, den "Most Valuable Player", keiner der 50 setzt ihn dabei aber an erste Stelle. (Kommentar: Benennt den MVP in MVQ um) Immerhin erhält er bei den NFL Honors in Las Vegas drei Tage vor dem Super noch die Auszeichnung zum Offensive Player of the Year. Der verpassten MVP-Auszeichnung wird McCaffrey nicht groß hinterhertrauern. Schon vor den NFL Honors gibt er bei den Presseterminen nur ein Ziel aus. "Diese Woche hat mich eins gelehrt. Die individuellen Auszeichnungen und Errungenschaften sind schön, aber nichts ist größer als der Super Bowl. Das ist so wahr", sagt McCaffrey. "Ich bin dankbar dafür und betrachte sie nicht als selbstverständlich, aber einmal im Super Bowl zu spielen, ist das Größte auf diesem Planeten. Darum geht es doch nur in unserem Sport."

NFL Honors 2024: Preisträger und Stimmverteilung

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden die NFL Awards für die Saison 2023 vergeben. Bei der Wahl war die ein oder andere Überraschung dabei. Durchgeführt wird die Wahl von der "Associated Press". 50 unabhängige Journalisten waren stimmberechtigt. ran zeigt die Preisträger und die Verteilung der einzelnen Stimmen für die jeweilige Top 5. © imago/ran.de Most Valuable Player

Lamar Jackson, Baltimore Ravens, Quarterback

Wahlergebnis mit Punkteabstufung 10-5-3-2-1:

1. Jackson 49-0-1-0-0 = 493

2. Dak Prescott, Quarterback, Cowboys, 0-17-13-11-6 = 152

3. Christian McCaffrey, Running Back, 49ers, 0-17-12-11-4 = 147 (der größte MVP-Konkurrent zu Lamar erhielt keine einzige Nummer-eins-Stimme)

4. Brock Purdy, Quarterback, 49ers, 0-9-5-12-13 = 97

5. Josh Allen, Quarterback, Bills, 1-5-11-3-6 = 80 © UPI Photo Offensive Player of the Year

Christian McCaffrey, San Francisco 49ers, Running Back

Wahlergebnis mit Punkteabstufung 5-3-1:

1. CMC, 39-8-3 = 222;

2. Tyreek Hill, Wide Receiver, Dolphins, 7-32-8 = 139

3. CeeDee Lamb, Wide Receiver, Cowboys, 1-4-28 = 45;

4. Lamar Jackson, 3-3-8 = 32

5. Dak Prescott, 0-1-2 = 5 © USA TODAY Network Defensive Player of the Year

Myles Garrett, Cleveland Browns, Defensive End

Wahlergebnis mit Punkteabstufung 5-3-1:

1. Garrett, 23-13-11 = 165

2. TJ Watt, Outside Linebacker, Steelers, 19-11-12 = 140

3. Micah Parsons, Linebacker, Cowboys, 7-16-6 = 89

4. Maxx Crosby, Defensive End, Raiders, 0-5-6 = 21

5. DaRon Bland, Cornerback, Cowboys, 1-2-3 = 14 © ZUMA Wire Offensive Rookie of the Year

C.J. Stroud, Houston Texans, Quarterback

Wahlergebnis mit Punkteabstufung 5-3-1:

1. Stroud, 48-2-0 = 246

2. Puka Nacua, Wide Receiver, Rams, 2-48-0 = 154

3. Sam LaPorta, Tight End, Lions, 0-0-40 = 40

4. Jahmyr Gibbs, Running Back, Lions, 0-0-4 = 4

5. Bijan Robinson, Running Back, Falcons, 0-0-3 = 3 © USA TODAY Network Defensive Rookie of the Year

Will Anderson, Houston Texans, Defensive End

Wahlergebnis mit Punkteabstufung 5-3-1:

1. Anderson, 16-21-8 = 151;

2. Jalen Carter, Defensive Tackle, Eagles, 14-14-10 = 122

3. Kobie Turner, Defensive Tackle, Rams, 14-6-7 = 95

4. Devon Witherspoon, Cornerback, Seahawks, 4-7-16 = 57

5. Joey Porter Jr., Cornerback, Steelers, 1-0-1 = 6 © 2024 Getty Images Coach of the Year

Kevin Stefanski, Cleveland Browns

Wahlergebnis mit Punkteabstufung 5-3-1:

1. Stefanski 21-18-6 = 165

2. DeMeco Ryans, Texans, 20-21-2 = 165

3. Dan Campbell, Lions, 3-3-9 = 33

4. Kyle Shanahan, 49ers, 3-3-2 = 26

5. John Harbaugh, Ravens, 2-2-10 = 26 © ZUMA Wire Assistant Coach of the Year

Jim Schwartz, Cleveland Browns, Defensive Coordinator

Wahlergebnis mit Punkteabstufung 5-3-1:

1. Schwartz, 25-10-5 = 160

2. Mike MacDonald, Defensive Coordinator, Ravens, 11-11-6 = 94

3. Ben Johnson, Offensive Coordinator, Lions 6-10-5 = 65

4. Bobby Slowik, Offensive Coordinator, Texans, 4-7-12 = 53

5. Todd Monken, Offensive Coordinator, Ravens, 3-8-7 = 46 © 2023 Getty Images Comeback Player of the Year

Joe Flacco, Cleveland Browns

Wahlergebnis mit Punkteabstufung 5-3-1:

1. Flacco, Quarterback, 13-26-8 = 151

2. Damar Hamlin, Safety, Bills, 21-7-14 = 140

3. Baker Mayfield, Quarterback, Buccaneers, 10-10-13 = 93

4. Matthew Stafford, Quarterback, Rams, 1-6-7 = 30

5. Tua Tagovailoa, Quarterback, Dolphins, 4-0-1 = 21 © 2024 Getty Images Walter Payton Man of the Year

Cameron Heyward, Pittsburgh Steelers, Defensive Tackle © ZUMA Wire