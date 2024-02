Super Bowl 2024: Ehefrau beschenkt Chiefs-Fan mit Super-Bowl-Tickets

Anzeige

Der Vorsitzende des deutschen Chiefs-Fanklubs bekommt von seiner Ehefrau ein ganz besonderes Geschenk: Tickets für den Super Bowl 2024!

Aus Las Vegas berichten Rainer Nachtwey und Dominik Kaiser

Der Super Bowl in Las Vegas zwischen den Kansas City Chiefs und den San Francisco 49ers sorgt auch abseits des Rasens für interessante Storys.

Eine dieser ungewöhnlichen Geschichten ist die der German Arrowheads, genauer gesagt: die von Vorstandschef Sven Rahmsdorf und seiner Frau.

Rahmsdorf, ein glühender Fan der Chiefs, hatte sich in Las Vegas ein T-Shirt mit der Aufschrift "My wife bought me a ticket … thanks honey" gekauft. Bei den ran-Reportern in Las Vegas verriet er später, welche Geschichte dahintersteckt.