Anzeige Brittany Mahomes ist Teil der neuesten Ausgabe von "Sports Illustrated Swimsuit". Dafür posierte die Frau von Patrick Mahomes in einem knappen Badeanzug. Besondere Ehre für Brittany Mahomes! Die Frau von Superstar-Quarterback Patrick Mahomes ist Teil von "Sports Illustrated Swimsuit". Das Magazin enthüllte in einem Instagram-Video, dass Mahomes in der Ausgabe zum 60-jährigen Jubiläum der Publikation zu sehen sein wird. Dabei zeigt sich die 28-Jährige in einem knappen Badeanzug – natürlich in Rot.

