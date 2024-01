Zuvor steht erst einmal die Regular Season und die anschließenden Playoffs an.

Patrick Mahomes sicherte sich in einem spektakulären Super Bowl im Februar 2023 seinen zweiten Ring. Der Quarterback der Kansas City Chiefs führte sein Team zu einem 38:35-Erfolg über die Philadelphia Eagles um Spielmacher Jalen Hurts .

Super Bowl 2024: Welche Stars treten vor dem Spiel auf?

Die NFL hat am Donnerstag (18. Januar) offiziell verkündet, welche Künstler vor dem Super Bowl auftreten werden.

Country-Sängerin Reba McEntire wird die US-amerikanische Hymne singen. "America The Beautiful" wird von Post Malone performt, "Lift Every Voice and Sing" von RnB- und Soul-Sängerin Andra Day.