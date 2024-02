Super Bowl 2024 - Patrick Mahomes schwärmt von Tom Brady: "Bin nicht einmal in seiner Nähe"

Anzeige

Patrick Mahomes gilt als Nachfolger von Tom Brady, in Sachen Super-Bowl-Teilnahmen in seinen ersten sechs Saisons hat er ihn schon überholt. Dennoch will Mahomes auf die Bremse treten.

Am Montag fand traditionell die offene Medienrunde der Super Bowl Hot Week statt.

Dort stand natürlich auch Patrick Mahomes Rede und Antwort. Und natürlich fiel auch, wie fast immer wenn vom 28-Jährigen die Rede, der Name Tom Brady.

Doch Vergleiche scheut der Quarterback der Kansas City Chiefs.

Angesprochen auf den mittlerweile 46-Jährigen Brady gab sich Mahomes diplomatisch. "Dein Ziel ist es, die beste Version von dir selbst zu sein und nicht von jemand anderem", sagte er.

"Schaut mal, selbst wenn wir gewinnen, dann bin ich nicht einmal in seiner Nähe. Er hat sieben Ringe", so der zweifache MVP weiter. "Vielleicht fragst du mich in 15 Jahren nochmal, dann schauen wir, ob ich dem näher gekommen bin"; lachte er.