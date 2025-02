Allerdings wartet mit den Philadelphia Eagles ein Gegner in Top-Form, der sich für die Super-Bowl-Niederlage 2023 gegen die Chiefs revanchieren will.

Die Kansas City Chiefs wollen Geschichte schreiben. Als erstes Team überhaupt in der NFL-Geschichte können sie den Super Bowl zum dritten Mal in Serie gewinnen.

Die Philadelphia Eagles und die Kansas City Chiefs ermitteln am 9. Februar 2025 in New Orleans den Champion der NFL. Alle News und Gerüchte rund um den Super Bowl LIX gibt es hier im Ticker.

Update, 5. Februar, 10:48 Uhr: Kein Anti-Rassismus-Schriftzug - wegen Trump?

Zum ersten Mal seit 2021 wird beim Super Bowl 59 der Schriftzug "End racism" ("Rassismus beenden") nicht in den beiden Endzonen stehen.

Stattdessen werden in New Orleans die Slogans "It takes all of us" ("Es braucht uns alle") und "Choose love" ("Entscheide dich für Liebe") das Feld zieren.

Die NFL bestreitet, dass die Änderung der Schriftzüge mit dem angekündigten Besuch von US-Präsident Donald Trump zusammenhängt. Stattdessen wolle die Liga auf die aktuellen Themen in den USA aufmerksam machen.

"'Choose love' ist angemessen angesichts dessen, was unser Land in den vergangenen Wochen durchgemacht hat - mit Bränden in Südkalifornien, dem Terroranschlag hier in New Orleans, dem Flugzeug- und Hubschrauberabsturz nahe unserer Hauptstadt und dem Flugzeugabsturz in Philadelphia", sagte NFL-Sprecher Brian McCarthy.