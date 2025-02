Der Super Bowl LIX zwischen den Eagles und Chiefs steigt in der Nacht vom Sonntag, 9. Februar auf Montag, 10. Februar. Kickoff ist um 0:30 Uhr (im Liveticker auf ran.de und in der ran-App)

Allerdings wartet mit den Philadelphia Eagles ein Gegner in Top-Form, der sich für die Super-Bowl-Niederlage 2023 gegen die Chiefs revanchieren will.

Als erstes Team überhaupt in der NFL-Geschichte können sie den Super Bowl zum dritten Mal in Serie gewinnen.

Die Philadelphia Eagles und die Kansas City Chiefs ermitteln am 9. Februar 2025 in New Orleans den Champion der NFL. Alle News und Gerüchte rund um den Super Bowl LIX gibt es hier im Ticker.

Traditionell gibt es für den Sieger des Super Bowls in seiner Heimatstadt eine Parade.

Im vergangenen Jahr sahen im Schnitt 123,4 Millionen Amerikaner den Sieg der Chiefs gegen die San Francisco 49ers (25:22 OT) bei CBS, dem Kinderkanal Nickelodeon, dem spanischsprachigen Sender Univision und beim Streamingdienst Paramount+. Kansas City kann die Vince Lombardi Trophy in diesem Jahr als erstes Team dreimal in Serie gewinnen.

Beim Super Bowl präsentieren die werbenden Unternehmen zumeist außergewöhnliche Spots. So wird diesmal unter anderem ein Nahrungsmittelkonzern mit der Neuauflage einer legendären Szene aus dem Film "Harry und Sally" mit Meg Ryan und Billy Crystal werben: Dabei täuscht die Schauspielerin im berühmten "Katz' Deli" in New York einen Orgasmus vor.

Der Super Bowl LIX zwischen den Kansas City Chiefs und den Philadelphia Eagles wird dem übertragenden US-Sender Fox allem Anschein nach Rekordeinnahmen bescheren. Medienberichten zufolge werden die 30-sekündigen Werbespots bei Spielunterbrechungen beim Finale der NFL am 9. Februar im Superdome von New Orleans bis zu acht Millionen Dollar kosten. Dies wäre eine Steigerung um eine Million Dollar im Vergleich zum vergangenen Jahr, als der Sender CBS übertrug.

Update, 29. Januar: Post Malone ist Headliner des Tailgate-Konzerts

Die NFL hat Superstar Post Malone als Headliner für das "Super Bowl LIX YouTube Tailgate-Konzert" verkündet.

Die Pregame-Party vor dem Super Bowl in New Orleans wird auf YouTube übertragen und soll Fans sowohl vor Ort als auch zu Hause vor dem Spiel in Stimmung bringen.

Der Sänger und Rapper ist einer der größten Stars der Musikszene, das Konzert wird in unmittelbarer Nähe des Caesars Superdome in New Orleans stattfinden.

In der Halftime-Show des Super Bowls wird Rapper Kendrick Lamar auftreten.