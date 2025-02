Super Bowl 2025: Donald Trump frenetisch gefeiert

Trump war der erste amtierende US-Präsident der Geschichte, der live in New Orleans vor Ort war und den deutlichen Sieg der Eagles verfolgte.

Donald Trump ließ sich beim Super Bowl 59 blicken. In New Orleans wurde der US-Präsident frenetisch empfangen.

Trump gefeiert

Wenig später sollte jedoch der große Auftritt folgen. Als US-Sänger John Batiste die Nationalhymne performte, wurde der 78-jährige Trump auf den großen Bildschirmen im Stadion eingeblendet.

Zu sehen war der seit Mitte Januar in zweiter Amtszeit regierende Präsident im blauen Anzug und mit roter Krawatte an der Seite seiner Tochter Ivanka, wie er salutierend die Nationalhymne verfolgte. Dabei wurde er vom Publikum in New Orleans - das weitestgehend aus Eagles-Fans bestand - laut bejubelt. Einige Buhrufe waren auch zu hören, doch der Jubel überwog.