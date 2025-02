New York Times: "Ein schwächeres Team wäre zusammengebrochen. Es hätte es nicht bis hierher geschafft, weil es nicht in der Lage gewesen wäre, jene Stürme zu überstehen, denen die Philadelphia Eagles auf ihrem Weg ausgesetzt waren. Und es hätte das Rad Geschichte auf der größten Bühne des Sports nicht angehalten. Jedenfalls nicht auf diese Weise."

Die extreme Dominanz der Eagles begeistert die Medien in den USA.

Die Philadelphia Eagles haben sich durch einen überzeugenden 40:22-Sieg gegen die Kansas City Chiefs den Super Bowl 2025 in der NFL gesichert.

Das Wichtigste zum Super Bowl 2025 in Kürze

Philadelphia Inquirer: "Wieder Champion! Die Eagles krallen sich ihren zweiten Super-Bowl-Titel. Kein Zweifel: Sie sind das beste Philly-Team jemals. Sie lassen die Chiefs geradezu lächerlich darin aussehen, überhaupt nur daran gedacht zu haben, sie könnten den Three-peat schaffen."

Los Angeles Times: "Dieses Mal ließen die Eagles keine Tür für ein Comeback offen. Sie haben zwei Jahre lang gewartet, um sich an den Kansas City Chiefs rächen zu können. Eine Dynastie? Die Eagles haben sie beendet."

New York Post: "Three-peat? Eher Three-and-out! Die ganze Nacht fliegen nur die Eagles, Patrick Mahomes und Co. werden verprügelt und gedemütigt. Das war nie ein echter Kampf. Kansas City war nicht in der Lage, den wilden Pass-Rush der Eagles zu bremsen - und Mahomes sah sterblich aus."

Boston Globe: "Das wohlgenährte Monster Eagles zerstört die Chiefs in allen Belangen. Die Nation hat eingeschaltet, um zu sehen, ob die Chiefs Geschichte schreiben würden. Stattdessen wurden sie von einem Team mit Killer-Mentalität überrollt."