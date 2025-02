Super Bowl 2025

Am 10. Februar 2025 fand in New Orleans der Super Bowl der NFL statt. Kendrick Lamar hatte bei der Halftime Show im Ceasars Superdome seinen großen Auftritt.

Rap-Superstar Kendrick Lamar bekam bei seiner Halbzeitshow im Rahmen des Super Bowl LIX in New Orleans Unterstützung von gleich mehreren Superstars.

Die Show beim NFL-Finale lieferte spektakuläre Bilder im Caesars Superdome in New Orleans.

Lamar trat im abgedunkelten Caesars Superdome auf und sang ein Medley seiner Hits wie "Squabble up", "HUMBLE", "Peekaboo", "Luther" und "Not Like Us".

Hollywood-Legende Samuel L. Jackson unterstützte den Rapper in der Rolle des Ansagers, der Schauspieler trat in einem Uncle-Sam-Kostüm auf. Als Überraschungsgast war zudem Ex-Tennis-Star Serena Williams ebenfalls auf der Bühne und zeigte ihre Dancing-Skills an der Seite von Lamar.