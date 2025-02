Super Bowl 2025: Jalen Hurts macht seinen Philadelphia Eagles besonderes Geschenk

Eine Woche vor dem Super Bowl LIX sind die Philadelphia Eagles und die Kansas City Chiefs in New Orleans gelandet. Quarterback Jalen Hurts hat ein spezielles Geschenk für seine Mitspieler mitgebracht.

Der Countdown läuft.

In der Nacht vom kommenden Sonntag auf Montag treffen die Philadelphia Eagles im Super Bowl LIX auf den Titelverteidiger Kansas City Chiefs (ab 0:30 Uhr im Liveticker auf ran.de).

Am Sonntagabend trafen beide Teams am Spielort in New Orleans ein. Die Eagles landeten um 21:33 Uhr deutscher Zeit am Louis Armstrong International Airport, der Flieger der Chiefs setzte wenig später um 23:02 Uhr in "The Big Easy" auf.

Für beide Mannschaften steht nun eine Woche der intensiven Vorbereitung auf das Finale der NFL-Saison an. Sowohl die Chiefs wie auch die Eagles werden zahlreiche Medientermine wahrnehmen.