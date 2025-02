2019 wechselte er an die University of Oklahoma. Nach 32 Passing Touchdowns, acht Interceptions, 1.298 Rushing Yards und 20 Rushing Touchdowns wurde er 2019 bei der Heisman-Trophy-Wahl Zweiter hinter Joe Burrow.

Jalen Hurts besuchte ab 2015 die University of Alabama. Bereits ab dem zweiten Spiel als Freshman lief Hurts als Starting Quarterback auf und spielte eine historische Saison mit unter anderem 2.780 Yards und 23 Touchdown-Pässen. Er war der erste Freshman seit 1984, der als Starting Quarterback für Alabama auflief. In der Saison darauf schaffte Hurts sogar 36 Touchdown-Pässe und stellte damit einen neuen Rekord für die Crimson Tide auf.

Wo spielte Jalen Hurts an der High School und am College?

Beim NFL Draft 2020 wurde Hurts in der 2. Runde an 53. Stelle von den Philadelphia Eagles ausgewählt.

Wann feierte Jalen Hurts sein NFL-Debüt?

Bei den Eagles war Hurts als Backup für Carson Wentz vorgesehen, er kam auch schon in den ersten Spielen, zumeist bei Trickspielzügen Philadelphias, zum Einsatz. In Week 14 durfte Hurts nach zuvor schwachen Leistungen von Wentz erstmals als Starter ran und führte die Eagles zum 24:21-Sieg gegen die New Orleans Saints. Dabei brachte Hurts immerhin 17 seiner 30 Pässe für 167 Yards an den Mitspieler, warf einen Touchdown-Pass.