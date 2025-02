Super Bowl 2025 - Kansas City Chiefs: Patrick Mahomes und Andy Reid - ein kongeniales Duo

Quarterback Patrick Mahomes und Head Coach Andy Reid dominieren die NFL mit den Kansas City Chiefs. Über eine Zusammenarbeit, die 2017 Jahren begann und der vermutlich keine Grenzen gesetzt sind. Von Marcel Schwenk Seit Patrick Mahomes in die NFL kam, heißt sein Head Coach bei den Kansas City Chiefs Andy Reid. Die beiden bilden eines der besten Quarterback-Trainer-Duos der vergangenen Jahre und prägen maßgeblich die wohl größte Ära der Chiefs. Angefangen hat die Erfolgsgeschichte 2017. Satte 17 Plätze tradete die Franchise im Draft nach oben, um sich die Dienste des Spielmachers zu sichern, der zuvor für Texas Tech am College Touchdowns warf. Eine Entscheidung, die wohl kein Verantwortlicher jemals bereuen dürfte. Maßgeblichen Einfluss darauf hatte General Manager Brett Veach, wie Reid im vergangenen Jahr gegenüber dem "NFL Network" eröffnete. "Brett hat uns ewig zu diesem Kerl gedrängt, er hat John und mich mit diesem Quarterback zermürbt. Von der Zeit an, als er ein Freshman war", so der mittlerweile 66-Jährige.

Alex Smith nahm wichtige Rolle für Mahomes ein Eine Saison lang reifte Mahomes hinter Routinier Alex Smith, lernte einiges von dem langjährigen Starter. "Er hätte einfach rausgehen und sein Ding machen können. Ein großartiger Quarterback sein können, so wie er es in dem Jahr war, und mich auf mich allein gestellt lassen können. Aber er hat mir so viel beigebracht. Er hat mir geholfen, ein besserer Spieler zu werden", erklärte Mahomes einst im "New Heights"-Podcast über seine Anfangszeit. Doch Smith nahm ihn an die Hand. Studierte Videomaterial, sprach mit ihm über Führungsqualitäten und die Dynamik eines Locker Rooms. Im abschließenden Regular-Season-Spiel 2017 startete Mahomes erstmals, viele weitere sollten folgen. Doch nicht nur seinem Vorgänger hat er einiges zu verdanken, auch Head Coach Reid hat seinen Anteil am nun schon mehrere Jahre andauernden Höhenflug Mahomes'. Wie groß dieser ist, eröffnete der dreimalige Super-Bowl-Sieger im "AP Pro Football Podcast".

Mahomes über Reid: "Einer der besten Trainer der Geschichte" "Er bedeutet mir die Welt. Er ist einfach der Beste. Er ist der beste Trainer, offensichtlich einer der besten Trainer der Geschichte. Aber er ist auch einer der besten Menschen. Er hat gelernt, wie er jeden Tag das Maximum aus mir herausholen kann. Er lässt nicht zu, dass ich mich mit dem zufrieden gebe, was ich erreicht habe. Er lehrt mich eine Menge", so der 29-Jährige. In sechs Spielzeiten, in denen Mahomes der Starting Quarterback der Chiefs war, wurde er in den Pro Bowl gewählt. Seine Würfe sind spektakulär, sein Verhalten in der Pocket außergewöhnlich intuitiv. Reid gewährt ihm auf dem Feld Freiraum, setzt auf die Kreativität von Mahomes und designt Plays, in denen der Quarterback sein Armtalent zur Geltung bringen kann. Von der Präzision und seiner Übersicht ganz zu schweigen. "Es macht Spaß, ihn zu coachen. Er ist so gut, wie es nur geht", sagte Reid vor einigen Jahren in der "Sports Illustrated" und verglich seinen Schützling mit den größten Akteuren, die er bereits das Quarterback-Spiel lehrte: Brett Favre, Donovan McNabb, Michael Vick. "Der Junge zählt zu denen da oben", so der Trainer.