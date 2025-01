Super Bowl 2025 live: Endspiel der NFL im Free-TV, Livestream und Liveticker

Die NFL Playoffs sind in vollem Gange und der Super Bowl 2025 rückt immer näher. Wann und wo steigt das NFL-Finale? Wer überträgt live im Free-TV und Stream und wo gibt's einen Liveticker?

Super Bowl 2025 im Liveticker auf ran.de und in der ran-App

Die Regular Season ist durch, die NFL Playoffs gehen in die alles entscheidende Phase - und damit ist auch der Super Bowl 2025 in greifbare Nähe gerückt.

In der Nacht vom 9. auf den 10. Februar 2025 wird der neue Champion der besten Football-Liga der Welt ausgespielt.

Noch immer im Rennen ist der amtierende Titelträger aus Kansas City. Trotz einer nicht sonderlich berauschenden Regular Season sind die Chiefs um Superstar-Quarterback Patrick Mahomes einer der Top-Favoriten auf die Vince Lombardy Trophy.

Welche zwei Teams sich schließlich in New Orleans gegenüberstehen, werden die kommenden Wochen zeigen. Alles, was es zur Live-Übertragung zu wissen gibt, fasst ran aber jetzt schon für euch zusammen.