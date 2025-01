Super Bowl 2025 live: NFL-Endspiel im Free-TV, Livestream und im Ticker

Die NFL Playoffs sind in vollem Gange und der Super Bowl 2025 rückt immer näher. Wann und wo steigt das NFL-Finale? Wer überträgt live im Free-TV und Stream und wo gibt's einen Liveticker?

Super Bowl 2025 im Liveticker auf ran.de und in der ran-App

Die Regular Season ist durch, die NFL Playoffs gehen in die alles entscheidende Phase - und damit ist auch der Super Bowl 2025 in greifbare Nähe gerückt.

In der Nacht vom 9. auf den 10. Februar 2025 wird der neue Champion der besten Football-Liga der Welt ausgespielt.

Noch immer im Rennen ist der amtierende Titelträger aus Kansas City. Trotz einer nicht sonderlich berauschenden Regular Season sind die Chiefs um Superstar-Quarterback Patrick Mahomes einer der Top-Favoriten auf die Vince Lombardy Trophy.

Oder stemmt vielleicht sogar ein deutscher Spieler den NFL-Pokal in die Höhe? Amon-Ra St. Brown ist mit seinen Detroit Lions das heißeste Team der NFC und unter den Buchmachern aktuell die Nummer eins der Liga.

Welche zwei Teams sich schließlich in New Orleans gegenüberstehen, werden die kommenden Wochen zeigen. Alles, was es zur Live-Übertragung zu wissen gibt, fasst ran aber jetzt schon für euch zusammen.