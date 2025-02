Wer tritt in der Halftime Show 2025 auf?

Super Bowl 2025 live im Free-TV, Stream und Ticker: Eagles vs. Chiefs - Datum, Uhrzeit, Ort

Nur noch ein einziges Spiel steht in der NFL-Saison 2025 aus: der Super Bowl.

In der Nacht vom 9. auf den 10. Februar 2025 wird der neue Champion der besten Football-Liga der Welt ausgespielt.

Den Kansas City Chiefs um Star-Quarterback Patrick Mahomes bietet sich dann die Chance, den Titel zum zweiten Mal in Folge zu verteidigen. In einem packenden AFC Championship Game schlug KC die Buffalo Bills und Josh Allen mit 32:29. Neben der Performance von Patrick Mahomes haben auch die Schiedsrichter in zwei strittigen Szenen zugunsten der Chiefs entschieden.

Gegner im Endspiel um die Vince Lombardy Trophy sind die Philadelphia Eagles. Gegen das Überraschungsteam aus Washington ließen Jalen Hurts und Co. nicht anbrennen und setzten sich dank einem überragenden Laufspiel mit 55:23 durch.

Damit steht nun fest, welche zwei Mannschaften sich in New Orleans gegenüberstehen. Alles, was es zur Live-Übertragung zu wissen gibt, fasst ran für euch zusammen.