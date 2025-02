Und was Mahomes zu sehen bekam, war eine Vorführung. Kareem Hunt lief die Patriots in Grund und Boden, Tyreek Hill war nicht zu stoppen und Alex Smith warf vier Touchdown-Pässe.

Für Patrick Mahomes war es das erste Spiel als Kansas City Chief . Er hat nicht gespielt, sondern zugesehen. In Foxborough, im Gilette Stadium. Heimat der New England Patriots.

Vom Super Bowl in New Orleans berichten Rainer Nachtwey und Dominik Kaiser

Kansas City übernimmt die Rolle New Englands und bringt die Fans gegen sich auf. Aber ist es allein der Erfolg, an dem sich die gegnerischen Anhänger stören?

Das Wichtigste in Kürze

"Three-peat"? Das schafften selbst die Patriots nicht

Die Patriots sind schon lange nicht mehr der Bösewicht der Liga, der Endgegner. Stattdessen sind die Chiefs in diese Rolle geschlüpft, sind die Patriots 2.0.

Sie stehen zum vierten Mal in den vergangenen fünf Jahren im Super Bowl und vor dem "Three-peat", dem dritten Titel in Folge. Etwas, was selbst die bösen Patriots nicht geschafft haben.

War Kansas City zuvor noch die Spektakel-Truppe, insbesondere in Mahomes ersten Jahren, als er mit Unterarmwürfen und No-Look-Pässen jeden Football-Fan verzauberte, sind die Fans der restlichen 31 Teams genervt, hoffen auf Niederlagen.

"Ich bin in Massachusetts aufgewachsen - als Fan der New England Patriots. Ich kenne das Gefühl", sagt Tight End Noah Gray im Gespräch mit ran vor dem Super Bowl (in der Nacht von Sonntag auf Montag im Liveticker auf ran.de).

"Wenn wir der Bösewicht sind, weil wir gewinnen, dann bin ich das gerne."

Chiefs-Besitzer Clark Hunt zeigt sogar Verständnis für die Abneigung seitens der Fans. "Das ist eine natürliche Reaktion. Wir haben das bei den Patriots gesehen, als sie für fast zwei Jahrzehnte das beste Team der NFL waren", sagt Hunt.

"Es ist lustig, wenn ich mich daran zurückerinnere. Als wir in Super Bowl 54 eingezogen sind, hatten wir fast das ganze Land hinter uns", führt der Chiefs-Besitzer aus. "Das hat sich nun verändert. Die Fans möchten nicht die ganze Zeit dasselbe Team an der Spitze sehen."