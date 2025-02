Während der Halftime Show beim Super Bowl 2025 in New Orleans überraschte Ex-Tennis-Star Serena Williams mit einem Auftritt an der Seite von Kendrick Lamar.

Im kurzen blauen Faltenrock, dazupassender Jacke und Sneaker tanzte Williams dann zum Song "Not Like Us" unter anderem vor den Augen von US-Präsident Donald Trump.

Denn Lamars Song "Not Like Us" ist ein Disstrack an Rapper Drake. Williams und Drake waren für kurze Zeit zusammen, laut US-Medienberichten soll Drake die Trennung Mitte der 2010er-Jahre allerdings nicht allzu gut verkraftet und in der Folge weiter an Williams gehangen haben.

Dass die einstige Star-Tennisspielerin nun ausgerechnet bei Drakes Erzfeind auf der Bühne stand und zu dessem Disstrack performte, spricht eine deutliche Sprache.