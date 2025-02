Er werde sich etwas Zeit nehmen, um sich darüber klar zu werden, sagte er: "Und ich denke, ich bin es meinen Teamkollegen schuldig, dass, wenn ich zurückkomme, es eine Entscheidung von ganzem Herzen sein wird. Ich könnte spielen. Es ist nur die Frage, ob ich motiviert bin oder nicht, ob es die beste Entscheidung für mich ist, all diese Verantwortung zu übernehmen."

Dieser zeigt sich im Podcast "New Heights" reumütig. Im Gespräch mit seinem Bruder und Eagles-Legende Jason Kelce öffnete sich der Tight End erstmals nach der klaren Pleite. Und sprach auch über seine Zukunft. Die lässt er zunächst offen.

Travis Kelce lässt im Podcast "New Heights" mit seinem Bruder Jason den Super Bowl Revue passieren und gibt emotionale Einblicke.

Das Wichtigste in Kürze

Während des Spiels wurde Kelce-Freundin Taylor Swift zudem im Stadion eingeblendet und laut ausgebuht. Eine Quelle aus Kelces Umfeld wurde in der "Daily Mail" zitiert, dass er sich in diesem Moment "machtlos" gefühlt hat. Zu der Szene sagte der Superstar im Podcast jedoch nichts.

Fortführend sagte er: "Ich habe ein tolles Leben, ich habe tolle Menschen um mich rum, die ich liebe und die mich unterstützen, auch beim Super Bowl. Ich wünschte, es wäre anderes gelaufen und ich hätte bessere Entscheidungen getroffen, um meinen Freund Pat (Patrick Mahomes, Anm. d. Red.) oder dem Team mehr zu helfen, Momentum zu generieren oder Selbstbewusstsein aufzubauen. Am Ende muss ich meinen Hut vor den Eagles ziehen."

Jason Kelce ahnte, wie emotional sein Bruder wurde und versuchte ihn aufzubauen: "Ich weiß, das wird dich jetzt überhaupt nicht interessieren. Aber ihr habt eine gute Saison gespielt und du hast im Super Bowl sogar einen Rekord aufgestellt. Du hast jetzt die meisten Catches in der Geschichte des Super Bowls. Mehr als Jerry Rice oder Rob Gronkowski. Du hast so viele Rekorde. Ich war immer nur der Typ, bei dem es hieß: 'Oh hey, er ist auch dabei! Da läuft er! Wie war er? Keine Ahnung! Aber er ist mit dabei'."

So luchste Jason seinem Bruder Travis immerhin trotz aller Emotionalität noch ein Lächeln ab.