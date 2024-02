ran.de hat eine Auswahl an Fakten und Kuriosem zum Super Bowl 50 in San Francisco zusammen gestellt.

Erstmals wird der Super Bowl nicht mit römischen Ziffern betitelt, sondern als Zahl. Dies hat mit der Jubiläums-Ausgabe 50 zu tun, die dieses Jahr in San Francisco ausgetragen wird. Im Vergleich zu Super Bowl 40 - also XL -, würde Super Bowl L auch nur verlieren.

Glücksbringer:

Eigentlich steht der Sieger schon vor dem Super Bowl fest. Wer in weißen Trikots aufläuft, gewinnt die Partie. Zumindest gewannen die Teams in weiß 31 der bisher 49 ausgetragenen Super Bowls.

Beste Beispiele: 2015 New England Patriots in weiß, Seattle Seahawks 2014 in weiß, Baltimore Ravens 2013 in weiß, New York Giants 2012 in weiß.

Der letzte Titelträger, der nicht in weißen Jersey auflief: Die Green Bay Packers beim 31:25-Sieg über die Pittsburgh Steelers am 6. Januar 2011 im Cowboys Stadium in Arlington, Texas. Sie trugen damals grün.