Super Bowl 58: Kylie Kelce wollte das Spiel trotz Logenplatz nicht anschauen

Kylie Kelce war mit ihrem Ehemann Jason im Allegiant Stadium in Las Vegas beim Super Bowl LVIII, um ihren Schwager Travis Kelce anzufeuern. Wie sie enthüllte, sah sie quasi gar nichts vom Spiel - aus freien Stücken.

Aberglaube macht teilweise komische Dinge mit Menschen, davor sind auch Prominente nicht sicher.

So auch Kylie Kelce nicht. Die Ehefrau des mittlerweile zurückgetretenen Centers Jason war zusammen mit ihrem Ehemann in einer Loge des Allegiant Stadiums in Las Vegas, um ihren Schwager Travis Kelce beim Super Bowl 58 seiner Kansas City Chiefs gegen die San Francisco 49ers anzufeuern.

Zusammen mit Taylor Swift und Donna, der Mutter der beiden NFL-Größen.

Auf Instagram offenbarte sie nun, dass "mitten im Spiel der Aberglaube eingesetzt" habe: "Ich konnte mir das Spiel nicht mehr ansehen, nicht einmal auf den Fernsehern."

Anstatt das Spiel weiter zu verfolgen, beobachtete sie nur die Reaktionen ihrer Freundin Sarah. "Der wahre MVP", wie sie in ihrer Instagram-Story schrieb.