Tampa Bay Buccaneers - "Eine Menge Eventualitäten": Wie geht es für Baker Mayfield weiter?

Baker Mayfield (Tampa Bay Buccaneers)

Laut NFL-Insider Ian Rapoport könnte Baker Mayfield auch in der kommenden Saison als Quarterback der Tampa Bay Buccaneers auflaufen. Mayfield unterschrieb vor der Saison einen Einjahresvertrag und führte die Bucs durch den Sieg der NFC South in die Playoffs. Laut Rapoport will die Franchise aus Tampa den 28-Jährigen auch in der kommenden Spielzeit behalten... © ZUMA Wire