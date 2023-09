Tampa Bay Buccaneers: Vertragsverlängerung mit Mike Evans vor Ende der Deadline wohl unrealistisch

Der Vertrag des 30-Jährigen läuft nach der aktuellen Spielzeit aus, eine Verlängerung ist angeblich noch nicht in Sicht. Erst kürzlich setzte Evans den Buccaneers eine Deadline zur Ausdehnung des Kontrakts . Diese läuft am Samstag (9. September) ab, dann sollen die Gespräche unterbrochen werden.

Tampa Bay Buccaneers: Wohl noch keine Verlängerung mit Mike Evans in Sicht

"Wir haben seit über einem Jahr mit ihnen gesprochen, um etwas zu erreichen. Jeder Spieler in meiner Position würde sich einen festen und sicheren Vertrag wünschen. Ob der Vertrag nun zustande kommt oder nicht, ist so oder so in Ordnung und ich freue mich darauf, dieses Jahr eine großartige Saison zu spielen", so der Erstrundenpick von 2014 am Donnerstag gegenüber Medienvertretern.

Anders als beispielsweise Chiefs-Verteidiger Chris Jones oder Nick Bosa, der kürzlich einen Rekordvertrag unterzeichnete, zog Evans offenbar nie einen Holdout in Betracht. Daher ist auch mit Einsatz im ersten Regular-Season-Spiel der Buccaneers gegen die Minnesota Vikings zu rechnen.