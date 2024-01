Tampa Bay Buccaneers: Reporterin blamiert sich mit Kälte-Frage an Todd Bowles

Anzeige

Eine Reporterin wollte von Bucs-Coach Todd Bowles wissen, wie er sein Team auf die Kälte in Detroit vorbereitet. Die Frage war allerdings ein Griff ins Klo.

In der NFL ist seit der vergangenen Woche der Kälteeinbruch in den USA ein großes Thema.

Auch in Detroit werden am Sonntag zum Spiel in der Divisional Round gegen die Tampa Bay Buccaneers wieder eisige Temperaturen erwartet.

Allerdings ist nicht zu erwarten, dass Spieler, Coaches und Zuschauer frieren werden. Denn die Partie findet im vollständig überdachten Ford Field statt.

Umso erstaunter war Bucs-Coach Todd Bowles, als er der Frage einer Reporterin lauschte. Sie wollte von ihm wissen, ob er sein Team aufgrund der zu erwartenden Kälte in besonderer Weise auf das Spiel vorbereiten würde.