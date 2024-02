Wie nun am Freitag bekannt wurde, hat alleine Taylor Swift 100.000 US-Dollar an die Hinterbliebenen von Lopez-Galvan gespendet, die einen Ehemann und zwei Kinder hinterlässt.

Wegen eines Streits unter einigen Fans, die unter den feiernden Massen in den Straßen von Kansas City aneinandergerieten, kam es zu einem Schusswechsel.

Große Geste von Taylor Swift: Die Sängerin und Freundin von Travis Kelce spendete 100.000 US-Dollar an die Familie der infolge der Schüsse während der Super-Bowl-Parade der Kansas City Chiefs ums Leben gekommenen Frau.

Damit überschritt alleine die Spende der Sängerin und Freundin von Chiefs-Star Travis Kelce das zunächst ausgegebene Spendenziel von 75.000 US-Dollar.

Am Freitagnachmittag betrug die bis dahin gespendete Gesamtsumme bereits über 185.000 US-Dollar.

Infolge der Schießerei wurden drei Personen festgenommen, einer der mutmaßlichen Schützen wurde von mutigen Chiefs-Fans noch in Tatortnähe und in Besitz einer Schusswaffe zu Boden gerungen, bevor ihn die Sicherheitskräfte in Gewahrsam nehmen konnten.

Nach Angaben der Polizei sind zwei der drei vermeintlichen Schützen noch im Jugendlichen-Alter.