Sicher ist dagegen, dass Kelce bisher massiv von dem Hype um Swift profitiert, was natürlich Spekulationen um eine PR-Masche auslöst.

Travis Kelce und Taylor Swift sind in aller Munde, das lohnt sich auch monetär für alle Beteiligten. Ein Blick auf die Zahlen.

Seit die 33-Jährige in Woche 3 im Arrowhead Stadium von Kansas City beim 41:10-Sieg der Chiefs über die Chicago Bears vor Ort war, haben sich die Verkäufe von Kelces Trikot beim Anbieter "Fanatics" verfünffacht, wie die Plattform bekanntgab.

Der "New Heights"-Podacst des Tight Ends mit seinem Bruder Jason von den Philadelphia Eagles belegt in den Apple-Charts den ersten Rang, während die Zahl seiner Instagram-Follower seit Sonntag um über 380.000 zunahm.

Swift + Kelce = mehr Zuschauerinnen für NFL

Der übertragende Sender "FOX" verzeichnete 24,3 Millionen Zuschauer bei der Partie zwischen Kansas City und Chicago – der Spitzenwert aller Spiele aus Woche 3. Und das, obwohl die sportlichen Voraussetzungen mehr als nur verteilt waren, sowohl im Vorfeld als auch im tatsächlichen Spiel, das die Chiefs am Ende mit 41:10 gewannen.

Dabei waren der Großteil des Publikums Mädchen im Alter von 12 bis 17 Jahren und Frauen im Alter von 18 bis 49 Jahren.

Insbesondere der Anstieg an Zuschauerinnen aus der zweiten Gruppe hatte es dabei in sich. Verglichen mit dem Spiel der Chiefs in der Vorwoche gegen die Jacksonville Jaguars sahen 63 Prozent mehr Frauen von 18 bis 49 zu.