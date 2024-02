+++ Update, 9. Februar 2024, 12:48 Uhr: Verrückter Zeitplan für Taylor Swifts Reise zum Super Bowl +++

Der wilde Trip von Taylor Swift zum Super Bowl sorgt für eine völlig kuriose Konstellation bei der geplanten Anreise des Popstars in Las Vegas. Denn Swift wird nach aktuellen Planungen früher in Las Vegas sein, als sie in Tokio losfliegt.

Wie das geht? Die Zeitverschiebung macht's möglich. Swift will am Samstagabend um 18:00 Uhr in Tokio ihr letztes Konzert in der japanischen Hauptstadt geben, danach soll sie, so heißt es, um 22:00 Uhr nach Las Vegas fliegen. Zu dieser Zeit ist es in Vegas aber erst Samstagmorgen 5:00 Uhr.

Da der Flug ungefähr 15:30 Stunden dauern soll, käme sie also gegen 20:30 Uhr am Samstag in Vegas an. In Japan ist es dann bereits Sonntagnachmittag.

Doch der Reisestress geht für Swift danach direkt weiter. Denn sollten die Chiefs den Super Bowl gewinnen, könnte sie bei der Parade am Mittwoch in Kansas City nicht dabei sein. Zu diesem Zeitpunkt befindet sich die 34-Jährige bereits wieder auf dem Weg nach Australien, wo am 16. Februar in Melbourne das nächste Konzert ansteht.

Innerhalb weniger Tage würde sie zwischen Tokio, Las Vegas und Melbourne mal eben gut 22.000 Kilometer zurücklegen. Würde sie auf den Trip zum Super Bowl verzichten und von Tokio direkt nach Melbourne fliegen, wäre sie "nur" 8.200 Kilometer unterwegs - und würde sich das Hopping zwischen den Zeitzonen sparen.