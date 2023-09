Anzeige

Tom Brady wird in Zukunft eine andere Perspektive auf die NFL haben - als TV-Experte neben dem Platz bei Fox. Der 46-Jährige freut sich auf das neue Kapitel in seinem Leben.

Von Paul Wehler

Tom Brady wird künftig als NFL-Experte im TV bei "FOX Sports" zu sehen sein. Noch vor seinem Karriere-Ende unterschrieb Brady mit dem TV-Giganten einen Zehnjahresvertrag über 375 Millionen Dollar, also 37,5 Millionen Dollar pro Jahr. Nur so am Rande: So viel verdiente Brady in seiner aktiven NFL-Zeit nie pro Jahr.

Jetzt hat sich der siebenmalige Super-Bowl-Sieger im "Let's Go!" Podcast zu seiner neuen Aufgabe geäußert: "Ich war sehr gesegnet, so lange in der NFL spielen zu können und ich liebte es. Nun schaue ich anderen beim Spielen zu und sehe Football von einer anderen Perspektive. Ich werde bei FOX sein und die Chance haben, eine andere Karriere zu starten. Ich brauche allerdings viel Hilfe von verschiedenen Leuten."

Wann genau Brady seine Experten-Karriere starten wird, ist allerdings noch nicht bekannt.

Sein Debüt hat er schon beim College-Kickoff am vergangenen Spieltag gegeben, offiziell startet sein Vertrag mit "FOX" aber erst 2024. Trotzdem würde es nicht überraschen und sicher auch den ein oder anderen freuen, wenn Brady schon in dieser Saison das eine oder andere Mal auf den Bildschirmen zu sehen sein würde.

Doch erstmal muss Brady nun lernen, was es in seiner neuen Rolle im Fernsehen braucht, um diese ähnlich erfolgreich zu gestalten wie seine NFL-Karriere.