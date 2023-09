Anzeige

Durch den Kauf von Team-Anteilen der Las Vegas Raiders galt ein Comeback von Tom Brady als ausgeschlossen. Doch ein Bericht zeigt: Noch ist nichts entschieden.

Die Tür für eine Rückkehr von Tom Brady ist weiter offen. Anders als gedacht, ist die Übernahme von Minderheitsanteilen an den Las Vegas Raiders wohl noch nicht abgeschlossen. Der "GOAT" könnte also sein Comeback in er NFL geben.

Wie Ian Rapoport und Tom Pelissero vom "NFL Network" berichten, könnte der Verkauf frühestens beim Herbst-Treffen der NFL-Eigentümer im Oktober abgesegnet werden.

Wird es damit nichts, müsste der 45-Jährige sogar bis zum Winter-Meeting warten, das erst im Dezember stattfindet.

Brady hatte Anfang März sein erneutes Karriereende erklärt, nachdem er bereits ein Jahr zuvor kurzzeitig zurückgetreten war, nur um doch noch eine Saison bei den Tampa Bay Buccaneers dranzuhängen.