Tom Brady im Fokus - Star-Spielerin attackiert NFL-GOAT: "Seltsamer Typ!"

  • Veröffentlicht: 12.11.2025
  • 14:50 Uhr
  • Mike Stiefelhagen

Tom Brady hat seinen verstorbenen Hund klonen lassen. Jetzt erntet er auch aus der Welt des Basketballs eine klare Reaktion.

von Mike Stiefelhagen

Vergangene Woche bestätigte Tom Brady, dass er seinen verstorbenen Hund klonen ließ.

Die Entscheidung der NFL-Legende stieß nicht überall auf Begeisterung. Im Netz und medial hagelte es auch Kritik.

Dazu kommt jetzt das nächste Statement.

Dieses Mal von Basketball-Star Sophie Cunningham.

Die 29-Jährige äußert sich in ihrem Podcast mit Co-Host Caleb Wilson "Show me something" mit klaren Worten in Richtung Brady.

Cunningham nennt Aktion "verrückten Scheiß"

Cunningham kommentierte die Klon-Aktion von Brady vielsagend: "Alter, das ist verdammt seltsam. Richtig seltsam."

Und weiter: "Ich mag ihn trotzdem. Er ist einfach ein seltsamer Typ. Komischer Typ."

Dabei habe sie gar nicht direkt ein Problem mit Brady, sondern mehr mit dem Umgang des vielen Geldes: "Das ist der Grund, warum reiche Leute so einen verrückten Scheiß machen. Weil sie dieses 'Leck-mich-Geld' haben und sich einfach Wege suchen, um verrückten Scheiß zu machen".

Co-Host Wilson versucht Brady zu verteidigen. Nennt den ehemaligen Quarterback im persönlichen Umgang "sehr angenehm", doch Cunningham lässt sich nicht umstimmen: "Menschen mit seinem Vermögen finden einfach neue Wege, es für absurde Dinge auszugeben."

