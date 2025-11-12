Tom Brady im Fokus - Star-Spielerin attackiert NFL-GOAT: "Seltsamer Typ!"

Tom Brady hat seinen verstorbenen Hund klonen lassen. Jetzt erntet er auch aus der Welt des Basketballs eine klare Reaktion.

von Mike Stiefelhagen

Vergangene Woche bestätigte Tom Brady, dass er seinen verstorbenen Hund klonen ließ.

Die Entscheidung der NFL-Legende stieß nicht überall auf Begeisterung. Im Netz und medial hagelte es auch Kritik.

Dazu kommt jetzt das nächste Statement.

Dieses Mal von Basketball-Star Sophie Cunningham.

Die 29-Jährige äußert sich in ihrem Podcast mit Co-Host Caleb Wilson "Show me something" mit klaren Worten in Richtung Brady.