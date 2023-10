Tom Brady kontert Peyton Manning: Klarer Punktsieg für den "GOAT"

Das sagt die NFL

Die NFL hatte sich für eine Aufnahme von Flag Football eingesetzt und möchte den Spielern ermöglichen, am Turnier teilzunehmen. "Wir wollen Flag Football auf der ganzen Welt größer machen. In Week 5 hatten wir 113 im Ausland geborene Spieler in den NFL-Kadern. Die Möglichkeit, als Athleten ihr Land zu vertreten, dieses Verlangen verstehen wir. ", sagte NFL-Vizepräsident Peter O'Reilly. © USA TODAY Network