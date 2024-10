Trainerwechsel hilft nicht: Jets unterliegen Bills

Die New York Jets um Star-Quarterback Aaron Rodgers haben ihren Abwärtstrend in der NFL auch im ersten Spiel nach der Entlassung von Headcoach Robert Salah nicht stoppen können. Das Team aus dem Big Apple unterlag in der Nacht zu Dienstag im eigenen Stadion mit 20:23 gegen die Buffalo Bills und kassierte die dritte Niederlage in Folge.