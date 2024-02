Travis Kelce gewinnt den Super Bowl 2024 - das ist der Freund von Sängerin Taylor Swift

Anzeige

Es ist die Storyline der Saison. Travis Kelce und seine Beziehung mit Superstar Taylor Swift. Die Sängerin schaute in den vergangenen Monaten immer wieder bei Spielen der Kansas City Chiefs vorbei und ist mittlerweile offiziell mit Travis Kelce zusammen.

In den vergangenen Wochen sorgte die regelmäßigen Besuche der Sängerin bei Spielen der Kansas City Chiefs für Furore. Auch beim Super Bowl in Las Vegas soll die 34-Jährige, kurz nach einem Auftritt in Tokio, anwesend sein und könnte den dritten Titel ihres Freundes live miterleben.

Travis Kelce gehört zu den besten Tight Ends der NFL und hat sich seinen Platz in den Annalen der Liga in den vergangenen Jahren bereits erarbeitet. Doch wer ist Travis Kelce wirklich? ran hat allen "Swifties" und Neu-Chiefs-Sympathisanten ein paar Infos zusammengetragen.