Anzeige Trey Lance kam 2021 als Hoffnungsträger zu den San Francisco 49ers. Zwei Jahre später hat sich die teure Investition im Draft für die Franchise bisher nicht ausgezahlt und die Kritik am jungen Quarterback nimmt kein Ende. von Daniel Kugler Im Draft 2021 gingen die San Francisco 49ers für ihren Hoffnungsträger der Zukunft All-in. Drei Erstrundenpicks und einen Drittrundenpick schickte die Franchise zu den Miami Dolphins, um statt an Position zwölf in der ersten Runde bereits an drei picken zu dürfen und verpflichteten damit Quarterback Trey Lance. Zwei Spielzeiten später ist die Ernüchterung über die teure Investition rund um die Bay Area jedoch groß. In den US-Medien wird der Deal bereits als einer der größten Fehlschläge der jüngeren NFL-Geschichte bezeichnet. Für den Spieler selbst werden die Aussichten, seinen hohen Preis in Zukunft zu rechtfertigen und die hohen Erwartungen zu erfüllen, nach seinem enttäuschenden Start in der NFL derweil immer schlechter.

Anzeige

Trey Lance: Abstieg vom Top-Pick zum Backup-Anwärter Als Rookie zeigte sich Lance noch sehr unkonstant und nahm folgerichtig die Rolle als Backup von Jimmy Garoppolo ein, um in Ruhe hinter dem Routinier lernen zu können. Neben vier Kurzeinsätzen durfte er 2021 zwei mal starten, als "Jimmy G." verletzt ausfiel. Vergangene Saison sollte dann der endgültige Umbruch in San Francisco vollzogen werden und der heute 23-Jährige ging als QB1 der "Niners" in die Saison. Doch bereits in Woche zwei zog sich Lance einen Sprunggelenksbruch zu, der seine Saison vorzeitig beendete. In der Offseason ist Lance mittlerweile zwar wieder vollständig genesen, seinen Starter-Posten hat er aber verloren. "Mister Irrelevant" Brock Purdy, der letzte Pick im Draft 2022, wurde in seiner Debüt-Saison in der NFL notgedrungen ins kalte Wasser geworfen, als auch Garoppolos Saison nach Verletzung Anfang Dezember vorzeitig gelaufen war. Purdy wusste im Gegensatz zu Lance aber auf Anhieb zu überzeugen und wird nach seiner Rückkehr von einer in den Playoffs erlittenen Ellenbogenverletzung in der kommenden Saison erneut als Starting Quarterback auflaufen. Lance blickt derweil in eine ungewisse Zukunft. Rund um den Draft im April hielten sich hartnäckige Trade-Spekulation. Mit Offseason-Neuzugang Sam Darnold kämpft er derzeit nur noch um die Backup-Rolle und damit auch gegen seine schwindende Rolle im Team sowie in der NFL.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

San Francisco 49ers: Lance nach Preseason-Auftakt scharf kritisiert Die Auftritte des einstigen Top-Picks in der Preseason werden entsprechend mit Argusaugen beobachtet. Nach dem deutlichen 7:34 zum Auftakt gegen die Las Vegas Raiders wurde er für seine Leistung als Starter erneut scharf kritisiert. Zwar waren seine Statistiken mit zehn von 15 erfolgreichen Pässen für 112 Passing Yards und einen Touchdown solide, aber der Touchdown kam durch einen Wurf zustande, der eigentlich hätte intercepted werden müssen. Head Coach Kyle Shanahan bezeichnete den Pass laut "CBS News" als "beängstigend", fand es aber gut, dass Lance sich nicht einschüchtern lasse und Risiken eingehe. "Das sind Dinge, aus denen man lernen kann. Ich finde es gut, dass er versucht hat, dieses Play zu machen, egal wie das Ergebnis aussieht", so der 43-Jährige weiter.

NFL-Saisonstart 2023: Cap Space aller 32 Teams

Bald ist es endlich soweit: Die NFL startet in die neue Saison! Nach vielen Transactions in der Free Agency, hat sich auch der Cap Space der Teams verändert (Stand: 22.08.2023). ran gibt einen Überblick. © Getty Images Die Cleveland Brown machen Cap Space frei

Laut NFL-Analyst Field Yates haben die Cleveland Browns den Vertrag mit Defensive End Myles Garrett neu strukturiert und dadurch zwölf Millionen Dollar an Cap Space freigeschaufelt. Damit springen die Browns in der Cap-Space-Rangliste an die Spitze - aber seht selbst. © 2023 Getty Images Platz 32: Tampa Bay Buccaneers

Cap Space: 612.503 Dollar © Getty Images Platz 31: Kansas City Chiefs

Cap Space: 748.038 US-Dollar © USA TODAY Network Platz 30: Las Vegas Raiders

Cap Space: 5.109.189 US-Dollar © USA TODAY Network Platz 29: New York Giants

Cap Space: 5.374.280 US-Dollar © Icon Sportswire Platz 28: Buffalo Bills

Cap Space: 6.019.449 US-Dollar © USA TODAY Network Platz 27: Baltimore Ravens

Cap Space: 7.270.409 US-Dollar © USA TODAY Network Platz 26: Denver Broncos

Cap Space: 9.093.552 US-Dollar © USA TODAY Network Platz 25: San Francisco 49ers

Cap Space: 10.019.225 US-Dollar © imago images/ZUMA Press Platz 24: New York Jets

Cap Space: 10.036.992 US-Dollar © USA TODAY Network Platz 23: Los Angeles Rams

Cap Space: 10.104.771 US-Dollar © USA TODAY Network Platz 22: Minnesota Vikings

Cap Space: 10.489.037 US-Dollar © USA TODAY Network Platz 21: Pittsburgh Steelers

Cap Space: 11.020.604 US-Dollar © imago images/Icon SMI Platz 20: New Orleans Saints

Cap Space: 11.331.997 US-Dollar © USA TODAY Network Platz 19: Seattle Seahawks

Cap Space: 11.362.407 US-Dollar © 2023 Getty Images Platz 18: Atlanta Falcons

Cap Space: 11.758.127 US-Dollar © ZUMA Wire Platz 17: Houston Texans

Cap Space: 12.312.346 US-Dollar © Icon Sportswire Platz 16: Los Angeles Chargers

Cap Space: 12.518.094 US-Dollar © USA TODAY Network Platz 15: Tennessee Titans

Cap Space: 12.636.289 US-Dollar © USA TODAY Network Platz 14: Washington Commanders

Cap Space: 12.689.290 US-Dollar © Icon Sportswire Platz 13: Miami Dolphins

Cap Space: 13.188.576 US-Dollar © USA TODAY Network Platz 12: Philadelphia Eagles

Cap Space: 13.361.747 US-Dollar © USA TODAY Network Platz 11: Green Bay Packers

Cap Space: 13.576.553 US-Dollar © 2023 Getty Images Platz 10: New England Patriots

Cap Space: 15.384.295 US-Dollar © ZUMA Wire Platz 9: Chicago Bears

Cap Space: 16.346.824 US-Dollar © Getty Images Platz 8: Jacksonville Jaguars

Cap Space: 18.357.810 US-Dollar © Getty Images Platz 7: Dallas Cowboys

Cap Space: 18.982.691 US-Dollar © 2023 Getty Images Platz 6: Indianapolis Colts

Cap Space: 19.130.932 US-Dollar © Icon Sportswire Platz 5: Carolina Panthers

Cap Space: 19.564.699 US-Dollar © Getty Images Platz 4: Cincinnati Bengals

Cap Space: 19.607.330 US-Dollar © USA TODAY Network Platz 3: Detroit Lions

Cap Space: 19.934.182 US-Dollar © USA TODAY Network Platz 2: Arizona Cardinals

Cap Space: 24.568.324 US-Dollar © Icon Sportswire Platz 1: Cleveland Browns

Cap Space: 34.812.503 US-Dollar © Icon Sportswire

Darüber hinaus wurde Lance angelastet, dass er beinahe eine weitere Interception geworfen hätte, ein Verteidiger den Ball jedoch droppte und insgesamt häufig zu lange den Football festhielt, was zu den vier Sacks beitrug. Die wacklige Offensive Line trug gegen die Raiders jedoch nicht gerade gut zu seinem Schutz bei. Laut "Pro Football Focus" wurde Lance bei der Hälfte seiner 20 Drop-Backs unter Druck gesetzt. Coach Shanahan imponiert derweil, wie sein Schützling mit den hohen Erwartungen an ihn und dem öffentlichen Druck umgeht: "Trey ist äußerst intelligent und hat ein ausgeprägtes soziales Bewusstsein. Er weiß, wie die Welt funktioniert. Er tut sein Bestes und ich denke, er macht es verdammt gut, das auszublenden und sich darauf zu konzentrieren, besser zu werden. Das hat er für mich bisher geschafft."

Anzeige

Anzeige Lance führt 49ers in Preseason gegen Broncos zu Game-Winning-Drive Im zweiten Preseason-Spiel gegen die Denver Broncos feierte dann zunächst Konkurrent Purdy rund fünf Monate nach seiner OP sein Comeback. Für Rivale Lance führte sein erster Drive dann erneut zu einer Interception. Danach zeigte sich der Playmaker jedoch deutlich verbessert, strahlte Sicherheit sowie Selbstvertrauen aus und ließ keinen Sack zu. Der Quarterback beendete die Partie mit zwölf von 18 erfolgreichen Pässen für 173 Yards und einen Touchdown. Viel wichtiger aber: Er führte das Team mit einem 43-Yard-Pass auf Wide Receiver Ronnie Bell beim Game-Winning-Drive über das Feld, den Kicker Jake Moody per Field Goal zum 21:20 vollendete. "Ich habe das Gefühl, dass ich jedes Mal, wenn ich auf dem Feld stehe, sehr viel lerne. Ich werde mit jeder Wiederholung besser, egal ob im Training, im Spiel oder sonst wo", betonte Lance nach der Partie. Seine fehlende Wettkampfpraxis im Vergleich zu seinen Konkurrenten bleibt derweil ein großes Manko - und das nicht erst seit dem Wechsel in die NFL. In drei Spielzeiten am College an der North Dakota State und seinen ersten beiden Jahren bei den 49ers hat der Quarterback laut "NBC Sports" zusammengenommen nur 420 Passversuche in Spielen abgegeben. Zum Vergleich: Der amtierende MVP Patrick Mahomes von den Kansas City Chiefs kam allein in der Regular Season 2022 auf 648 Passversuche.

Alex Smith bricht Lanze für Youngster Trey Lance Während zahlreiche Experten Lance bereits die Qualitäten für eine große Karriere als Starter in der NFL abgeschrieben haben oder ihn als ungeeignet für das Shanahan-System ansehen, hat er in einem seiner Vorgänger bei den 49ers einen großen Fürsprecher. Ex-Quarterback Alex Smith kann die schwierige Situation und den hohen Druck auf den 23-Jährigen aus eigener Erfahrung wie kaum ein anderer nachvollziehen. "Ich kann mich sehr gut mit ihm identifizieren. Man kann sehen, dass er eine Menge Ballast mit sich herumträgt, erklärte der 39-Jährige, der 2021 seine Karriere beendet hatte, kürzlich gegenüber dem "SiriusXM NFL Radio". Smith kam als Nummer 1-Pick der 49ers im Draft 2005 in die Liga, aber auch bei ihm sollte sich der Erfolg nicht wie erhofft direkt zu Beginn einstellen. In seinen ersten vier Spielzeiten in San Francisco hatte Smith mit den hohen Erwartungen zu kämpfen und wurde ebenfalls von Verletzungen zurückgeworfen. Mit der Zeit fand Smith dann aber zu seinem Spiel und erhielt nach seinem Wechsel zu den Kansas City Chiefs in seinem neunten Jahr in der NFL die erste seiner insgesamt drei Nominierungen für den Pro Bowl.

Tampa Bay Buccaneers

Das Quarterback-Rennen ist entschieden - zugunsten von Baker Mayfield. Noch vor dem letzten Preseason-Spiel gegen die Baltimore Ravens

• Starter: Baker Mayfield

• Backup: Kyle Trask

• Im Kader: John Wolford Das Quarterback-Rennen ist entschieden - zugunsten von Baker Mayfield. Noch vor dem letzten Preseason-Spiel gegen die Baltimore Ravens (So., 1 Uhr live auf joyn , ran.de und der ran-App) sagte Bucs-Coach Todd Bowles: "Baker ist unser Starting Quarterback, Kyle (Trask) ist unsere Nummer 2". Trask habe sich im Vergleich zum Frühjahr stark verbessert, erklärte Bowls: "Aber Baker ist im Moment unser Mann." Mayfield tritt damit in die Fußstapfen von Tom Brady.• Starter: Baker Mayfield• Backup: Kyle Trask• Im Kader: John Wolford © ZUMA Wire Washington Commanders

Die Washington Commanders haben nun offiziell Sam Howell zum Starting Quarterback ernannt. Head Coach Ron Rivera hatte sich zuletzt noch zurückhaltend geäußert: "Nur weil ich gesagt habe, dass Sam als QB1 ins Training Camp geht, heißt das noch lange nicht, dass er danach auch noch QB1 ist", so der Hauptübungsleiter. Nun hat Rivera allerdings Howell bestätigt.

• Starter: Sam Howell

• Backup: Jacoby Brissett, Jake Fromm, Tim Demorat © USA TODAY Network San Francisco 49ers

Bei den 49ers ist Brock Purdy der Starting-QB-Posten wohl nicht mehr zu nehmen. "Bei den Spielen, in denen Brock gespielt hat, hat er das höchste Niveau gespielt, das man sich nur wünschen kann", sagte Shanahan bei "Sports Illustrated". Dass er seinen Platz verlieren könnte, hält Shanahan für fast ausgeschlossen: "Er müsste im Training komplett einbrechen, um ihn zu verlieren. Und Brock ist ein zu guter Spieler, um im Training komplett einzubrechen."

• Starter: Brock Purdy

• Im Kader: Trey Lance, Sam Darnold, Brandon Allen © Getty Indianapolis Colts

Die Indianapolis Colts haben Rookie Anthony Richardson als ihren Starting Quarterback für Week 1 der NFL benannt. Der Nummer-4-Pick setzte sich im Duell gegen Gardner Minshew durchs und war bereits im ersten Preseason-Spiel der Colts mit den Startern aufgelaufen. Neben Backup Minshew ist Sam Ehlinger der dritte QB im Colts-Kader.

• Starter: Anthony Richardson

• Im Kader: Gardner Minshew, Sam Ehlinger © imago images Tennessee Titans

Bei den Tennessee Titans stellt sich die Frage, wer erster Backup von Starter Ryan Tannehill wird. Laut einem Bericht des Teamreporters Jim Wyatt hatte Malik Willis in der Offseason die Nase vorn vor Rookie Will Levis. Allerdings könnte der Rookie aus dem Vorjahr noch gecuttet werden. "Maliks Platz im Kader ist nicht garantiert", sagte Wyatt. Willis kam in der vergangenen Spielzeit auf acht (Kurz-)Einsätze, warf dabei jedoch keinen einzigen Touchdown und leistete sich drei Interceptions. Auch deshalb pickten die Titans im diesjährigen Draft an 33. Stelle Levis, der wohl doch die besseren Karten auf den direkten Backup-Posten hat. Darüber hinaus ist es nicht unwahrscheinlich, dass der Rookie dem 34 Jahre alten Routinier Tannehill im Laufe der Saison sogar den Starting-Platz streitig machen könnte.

• Starter: Ryan Tannehill

• Backup: Malik Willis, Will Levis © getty Houston Texans

Ja wer wird denn nun der Starter bei den Houston Texans? Mit DeMeco Ryans wurde ein neuer Head Coach verpflichtet. Im Draft wählte die Franchise C.J. Stroud an zweiter Stelle aus, der dem bisherigen Starter Davis Mills Dampf machen soll. Im ersten Preseason-Spiel durfte Stroud starten, wurde aber zeitnah von Mills abgelöst. Aktuell sieht es danach aus, als würde der Rookie dennoch den Vorzug erhalten. In Stein gemeißelt ist das allerdings noch lange nicht.

• Starter: ?

• Im Kader: C.J. Stroud, Davis Mills, Case Keenum © Getty Carolina Panthers

Mit dem First-Overall-Pick wählten die Panthers im Draft Bryce Young. Und das war durchaus kostspielig, hatten sie sich den ersten Pick zuvor doch von den Chicago Bears ertradet. Nachdem zunächst geplant war, mit Andy Dalton als Starting Quarterback in die Saison zu gehen, hat sich das Blatt bereits zum Start der OTAs gewendet. Panthers-Coach Frank Reich erklärte dort Bryce Young zum (vorläufigen) Starter.

• Starter: Bryce Young

• Backup: Andy Dalton, Matt Coral © imago images Arizona Cardinals

• Starter: Colt McCoy

• Backup: David Blough, Jeff Driskel, Clayton Tune

• Verletzt: Kyler Murray © IMAGO/USA TODAY Network Atlanta Falcons

• Starter: Desmond Ridder

• Backup: Taylor Heinicke, Logan Woodside, Austin Aune © IMAGO Baltimore Ravens

• Starter: Lamar Jackson

• Backup: Tyler Huntley, Anthony Brown, Josh Johnson © IMAGO/USA TODAY Network Buffalo Bills

• Starter: Josh Allen

• Backup: Kyle Allen, Matt Barkley

© imago images / Icon SMI Chicago Bears

• Starter: Justin Fields

• Backup: P.J. Walker, Nathan Peterman, Tyson Bagent

© IMAGO/NurPhoto Cincinnati Bengals

• Starter: Joe Burrow

• Backup: Trevor Siemian, Jake Browning

© imago Cleveland Browns

• Starter: Deshaun Watson

• Backup: Kellen Mond, Joshua Dobbs, Dorian Thompson-Robinson

© Imago Dallas Cowboys

• Starter: Dak Prescott

• Backup: Cooper Rush, Will Grier

© IMAGO/USA TODAY Network Denver Broncos

• Starter: Russell Wilson

• Backup: Jarrett Stidham, Jarrett Guarantano, Ben DiNucci

© IMAGO/USA TODAY Network Detroit Lions

• Starter: Jared Goff

• Backup: Teddy Bridgewater, Nate Sudfeld, Hendon Hooker, Adrian Martinez © Getty Images Green Bay Packers

• Starter: Jordan Love

• Backup: Danny Etling, Sean Clifford © imago Jacksonville Jaguars

• Starter: Trevor Lawrence

• Backup: Nathan Rourke, C.J. Beathard

© Getty Images Kansas City Chiefs

• Starter: Patrick Mahomes

• Backup: Blaine Gabbert, Shane Buechele, Chris Oladokun

© Getty Images Las Vegas Raiders

• Starter: Jimmy Garoppolo

• Backup: Brian Hoyer, Chase Garbers, Aidan O'Connell © IMAGO/USA TODAY Network Los Angeles Chargers

• Starter: Justin Herbert

• Backup: Easton Stick, Max Duggan

© Getty Los Angeles Rams

• Starter: Matthew Stafford

• Backup: Stetson Bennett, Brett Rypien, Dresser Winn

© IMAGO/USA TODAY Network Miami Dolphins

• Starter: Tua Tagovailoa

• Backup: Mike White, Skylar Thompson, James Blackman

© Getty Images Minnesota Vikings

• Starter: Kirk Cousins

• Backup: Nick Mullens, Jaren Hall

© Getty New England Patriots

• Starter: Mac Jones

• Backup: Bailey Zappe, Trace McSorley

© IMAGO/USA TODAY Network New Orleans Saints

• Starter: Derek Carr

• Backup: Jameis Winston, Jake Haener

© IMAGO/USA TODAY Network New York Giants

• Starter: Daniel Jones

• Backup: Tyrod Taylor, Tommy DeVito

© Getty New York Jets

• Starter: Aaron Rodgers

• Backup: Zach Wilson, Chris Streveler, Tim Boyle © imago images Philadelphia Eagles

• Starter: Jalen Hurts

• Backup: Marcus Mariota, Ian Book, Tanner McKee

© 2023 Getty Images Pittsburgh Steelers

• Starter: Kenny Pickett

• Backups: Mitch Trubisky, Mason Rudolph, Tanner Morgan

© IMAGO Seattle Seahawks

• Starter: Geno Smith

• Backup: Drew Lock, Holton Ahlers

© Getty Images