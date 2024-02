Vorwürfe, Morddrohungen, Entschuldigungen: 49ers-Spieler dreht auf Social Media durch 

Sei es der geblockte Extra Punkt von Rookie-Kicker Jake Moody, sei es die eine oder andere schmerzhafte Flagge, sei es der Gameplan zum Ende des Spiels, sei es die Entscheidung in der Overtime zuerst den Ball zu bekommen oder sei es eine Situation, in der die Offensive Line Quarterback Brock Purdy nicht entscheidend schützte.

Bei so einem knappen Ergebnis wird jede kleine minimale Aktion nochmal angeschaut und es werden Situationen gefunden, in denen leichtfertig analysiert wird: "Hier haben sie das Spiel verloren!".

22:25. In Overtime. Die San Francisco 49ers verloren den Super Bowl gefühlt in letzter Sekunde und sowas kann an der mentalen Verfassung zehren.

Die 49ers haben den 58. Super Bowl denkbar knapp gegen die Chiefs in der Overtime verloren. Nicht alle Niners-Spieler haben die Niederlage gut wegstecken können, wie ein Blick in die sozialen Netze verrät.

Trash Talk mit Eagles-Star Jalen Carter artet aus

Dabei soll Feliciano sich über dem Autounfall und den Tod seines College-Mitspielers von Carter lustig gemacht haben.

Dies wiederum wollte der sich in Rage tweetende Feliciano nicht gefallen lassen (unbekannt, ob er noch an Folgen des Katers litt) und äußerte sich: "Alter, er war es doch, der sagte, dass er mich umbringen will und das meine Kinder mich niemals wieder sehen würden. Das sagte er mir drei Mal und nur weil ich ihm ins Gesicht gelacht habe, nachdem er eine Flagge bekam. Ich antwortete daraufhin nur: 'Ich kann mir vorstellen, dass du eine Leiche im Keller hast'. Dann postete er über Wochen über meine Familie und versuchte an meine Freunde ranzukommen."

Eine Anspielung darauf, dass Carter in dem damaligen Fall schuldiger sei, als geurteilt wurde.