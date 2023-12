Washington Commanders entlassen Long Snapper nach kurioser Szene

Anzeige

Die Washington Commanders entlassen Long Snapper Camaron Cheeseman. Dem voraus gehen äußerst unglückliche Szenen.

An das Spiel gegen die Los Angeles Rams wird sich Cameron Cheeseman wohl nicht mehr so häufig erinnern wollen. Nach einer schwachen Leistung zogen die Washington Commanders die Reißleine und entließen den Long Snapper.

Besonders bitter: Nach einem schlechten Snap des 25-Jährigen verletzte sich Punter Tress Way, konnte aber später auf das Feld zurückkehren.

"Ich hätte ihn nicht in diese Lage bringen dürfen. Ganz einfach. Der Ball sollte in seinen Händen sein; er sollte in der Lage sein, den Ball zu spielen. Es ist meine Aufgabe, ihm zu helfen, sei es beim Blocken oder einfach nur, den Ball zurückzubringen. Er sollte niemals berührt werden", erklärte Cheeseman nach dem Spiel.

Spät im vierten Viertel leistete sich der Long Snapper dann den nächsten Fehler. Nach einem schlechten Snap wurde ein Field-Goal-Versuch von Washington-Kicker Joey Slye geblockt.