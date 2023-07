Anzeige

Broncos-Head-Coach Sean Payton redet in einem Rundumschlag Vorgänger und Jets-Offensive-Coordinator Nathaniel Hackett schlecht. Aaron Rodgers kann dies nicht unkommentiert lassen.

Broncos Head Coach Sean Payton hat sich alles andere als positiv über Vorgänger Nathaniel Hackett geäußert.

"Natürlich tragen viele eine Mitschuld an der Performance im vergangenen Jahr, aber die Leistung des Trainerstabs war eine der schlechtesten, die ich in der NFL-Geschichte je gesehen habe (...) Alles, was ich über das vergangene Jahr gehört habe ... wir werden das Gegenteil machen“, fand er in einem Interview mit "USA Today Sports" klare Worte.

Kurz darauf entschuldigte sich Payton zwar, Aaron Rodgers wollte die kontroversen Aussagen des Broncos Head Coaches aber nicht so einfach unkommentiert stehen lassen.

A-Rod, der mit Hackett bereits in Green Bay zusammengearbeitet hat, kritisierte Payton scharf und verteidigte seine Offensive Coordinator Hackett.