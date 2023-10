XFL-Boss The Rock lockt Colin Kaepernick

Anzeige

Colin Kaepernick ist seit Jahren auf der Suche nach einem neuen Football-Team. Der Weg zurück in die NFL scheint verschlossen. Die XFL hingegen scheint am Quarterback sehr interessiert.

von Mike Stiefelhagen

Erst vor kurzem wurde ein Brief öffentlich, in dem sich Colin Kaepernick bei den New York Jets anbot. Dabei bat er um eine Chance im Practice Squad.

Es ist in den vergangenen Jahren nicht das erste Mal, dass der Quarterback offensiv versucht ein neues NFL-Team zu finden.

Bisher scheint dieser Wunsch nach einer Rückkehr in die beste Football-Liga der Welt vergebens.

Jetzt tut sich eine neue Gelegenheit auf.